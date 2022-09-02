https://ria.ru/20220902/pokushenie-1814022846.html

Напавший на Киршнер мужчина был подписан на оккультные группы в соцсетях

Напавший на Киршнер мужчина был подписан на оккультные группы в соцсетях - РИА Новости, 02.09.2022

Напавший на Киршнер мужчина был подписан на оккультные группы в соцсетях

Напавший на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер был подписан в соцсетях на различные радикальные группы и критиковал работу действующего правительства,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:27

2022-09-02T14:27

2022-09-02T17:59

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Напавший на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер был подписан в соцсетях на различные радикальные группы и критиковал работу действующего правительства, сообщает газета La Nación.Ранее в четверг мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего. Киршнер не пострадала.Нападавший бразилец 35 лет по имени Фернандо Андрес Сабаг Монтиэль."В своих соцсетях он представляется как "Фернандо Салим Монтиэль Среди страниц, за которыми он следил, страницы радикальных групп и групп ненависти", - отмечает издание.Профили нападавшего в соцсетях уже отключены.Кроме того, утверждает газета, он посещал сайты, где обсуждались оккультные науки, масонский орден и "сатанинский коммунизм".Бразилец несколько раз появлялся и в эфире одного из телеканалов - у него журналисты брали комментарии на улице во время репортажей по социальным и политическим темам. В частности, он критиковал меры действующего правительства по социальной поддержке граждан.

https://ria.ru/20220902/proisshestviya-1813890963.html

https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, аргентина, бразилия, кристина фернандес де киршнер, латинская америка