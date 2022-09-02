https://ria.ru/20220902/pokushenie-1813932230.html

СМИ: в Аргентине установили личность напавшего на вице-президента Киршнер

СМИ: в Аргентине установили личность напавшего на вице-президента Киршнер - РИА Новости, 02.09.2022

СМИ: в Аргентине установили личность напавшего на вице-президента Киршнер

Полиция Аргентины установила личность напавшего на вице-президента страны Кристину Киршнер, сообщает газета El Pais. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:53

2022-09-02T10:53

2022-09-02T16:02

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аргентина

кристина фернандес де киршнер

бразилия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Полиция Аргентины установила личность напавшего на вице-президента страны Кристину Киршнер, сообщает газета El Pais.Ранее в четверг вооруженный человек наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – 35-летний бразилец. Киршнер не пострадала."Личность нападавшего была установлена федеральной полицией - это 35-летний бразилец Фернандо Андре Сабаг Монтиель. Согласно полиции, у него уже есть история ношения оружия", - говорится в сообщении издания.Согласно El Pais, у задержанного был изъят полуавтоматический пистолет Bersa 380, сейчас его изучением занимаются специалисты.Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что пистолет задержанного был заряжен пятью пулями, но "по какой-то причине, пока не подтвержденной технически", не выстрелил, несмотря на то, что нападавший успел нажать на курок.Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции.

https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, аргентина, кристина фернандес де киршнер, бразилия