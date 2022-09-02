https://ria.ru/20220902/pokushenie-1813932230.html
СМИ: в Аргентине установили личность напавшего на вице-президента Киршнер
СМИ: в Аргентине установили личность напавшего на вице-президента Киршнер - РИА Новости, 02.09.2022
СМИ: в Аргентине установили личность напавшего на вице-президента Киршнер
Полиция Аргентины установила личность напавшего на вице-президента страны Кристину Киршнер, сообщает газета El Pais. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:53
2022-09-02T10:53
2022-09-02T16:02
в мире
аргентина
кристина фернандес де киршнер
бразилия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Полиция Аргентины установила личность напавшего на вице-президента страны Кристину Киршнер, сообщает газета El Pais.Ранее в четверг вооруженный человек наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – 35-летний бразилец. Киршнер не пострадала."Личность нападавшего была установлена федеральной полицией - это 35-летний бразилец Фернандо Андре Сабаг Монтиель. Согласно полиции, у него уже есть история ношения оружия", - говорится в сообщении издания.Согласно El Pais, у задержанного был изъят полуавтоматический пистолет Bersa 380, сейчас его изучением занимаются специалисты.Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что пистолет задержанного был заряжен пятью пулями, но "по какой-то причине, пока не подтвержденной технически", не выстрелил, несмотря на то, что нападавший успел нажать на курок.Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции.
https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, кристина фернандес де киршнер, бразилия
В мире, Аргентина, Кристина Фернандес де Киршнер, Бразилия
10:53 02.09.2022 (обновлено: 16:02 02.09.2022)
СМИ: в Аргентине установили личность напавшего на вице-президента Киршнер
Газета El Pais: в Аргентине установили личность напавшего на вице-президента Киршнер
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Полиция Аргентины установила личность напавшего на вице-президента страны Кристину Киршнер, сообщает
газета El Pais.
Ранее в четверг вооруженный человек наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – 35-летний бразилец. Киршнер не пострадала.
"Личность нападавшего была установлена федеральной полицией - это 35-летний бразилец Фернандо Андре Сабаг Монтиель. Согласно полиции, у него уже есть история ношения оружия", - говорится в сообщении издания.
Согласно El Pais, у задержанного был изъят полуавтоматический пистолет Bersa 380, сейчас его изучением занимаются специалисты.
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес
заявил, что пистолет задержанного был заряжен пятью пулями, но "по какой-то причине, пока не подтвержденной технически", не выстрелил, несмотря на то, что нападавший успел нажать на курок.
Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции.