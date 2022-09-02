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Подмосковные аграрии получили более 3,7 миллиардов рублей поддержки - РИА Новости, 02.09.2022
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Новости Подмосковья
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Подмосковные аграрии получили более 3,7 миллиардов рублей поддержки
Подмосковные аграрии получили более 3,7 миллиардов рублей поддержки - РИА Новости, 02.09.2022
Подмосковные аграрии получили более 3,7 миллиардов рублей поддержки
Более 3,7 миллиардов рублей поддержки получили аграрии Подмосковья, осуществляющие свою деятельность на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:45
2022-09-02T14:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Более 3,7 миллиардов рублей поддержки получили аграрии Подмосковья, осуществляющие свою деятельность на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.Средства господдержки были направлены стимулирование производства овощей закрытого грунта, развитие мясного животноводства, производство товарной рыбы, индейки, гусей, уток, агротехнологические работы и другие направления."Аграрии Московской области получили более 3,7 миллиардов рублей. Это 73,2% от общих средств запланированных к перечислению в текущем году", – рассказал приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
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московская область (подмосковье), экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика
14:45 02.09.2022
 

Подмосковные аграрии получили более 3,7 миллиардов рублей поддержки

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Более 3,7 миллиардов рублей поддержки получили аграрии Подмосковья, осуществляющие свою деятельность на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.
Средства господдержки были направлены стимулирование производства овощей закрытого грунта, развитие мясного животноводства, производство товарной рыбы, индейки, гусей, уток, агротехнологические работы и другие направления.
"Аграрии Московской области получили более 3,7 миллиардов рублей. Это 73,2% от общих средств запланированных к перечислению в текущем году", – рассказал приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
Свекла - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 17:02Новости Подмосковья
Аграрии Подмосковья ожидают рост урожая с открытого грунта
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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