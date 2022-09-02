https://ria.ru/20220902/podderzhka-1814030552.html

Подмосковные аграрии получили более 3,7 миллиардов рублей поддержки

Подмосковные аграрии получили более 3,7 миллиардов рублей поддержки - РИА Новости, 02.09.2022

Подмосковные аграрии получили более 3,7 миллиардов рублей поддержки

Более 3,7 миллиардов рублей поддержки получили аграрии Подмосковья, осуществляющие свою деятельность на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:45

2022-09-02T14:45

2022-09-02T14:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Более 3,7 миллиардов рублей поддержки получили аграрии Подмосковья, осуществляющие свою деятельность на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.Средства господдержки были направлены стимулирование производства овощей закрытого грунта, развитие мясного животноводства, производство товарной рыбы, индейки, гусей, уток, агротехнологические работы и другие направления."Аграрии Московской области получили более 3,7 миллиардов рублей. Это 73,2% от общих средств запланированных к перечислению в текущем году", – рассказал приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.

https://ria.ru/20220815/urozhay-1809781084.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика