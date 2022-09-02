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Более 1,1 миллиона первокурсников начинают обучение в российских вузах - РИА Новости, 02.09.2022
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Более 1,1 миллиона первокурсников начинают обучение в российских вузах
Более 1,1 миллиона первокурсников начинают обучение в российских вузах - РИА Новости, 02.09.2022
Более 1,1 миллиона первокурсников начинают обучение в российских вузах
Более 1,1 миллиона первокурсников начинают обучение в российских вузах в этом году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:03
2022-09-02T12:27
общество
дмитрий чернышенко
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1,1 миллиона первокурсников начинают обучение в российских вузах в этом году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в День знаний посетил МГТУ им. Баумана. Он оценил ход строительства кампуса мирового уровня и провел встречу со студентами."В этом году 1 сентября обучение в вузах начинают более 1,1 млн первокурсников", - сказал Чернышенко.По его словам, в высших учебных заведениях России, по предварительным подсчетам, обучается свыше 4,1 миллиона студентов.Особой популярностью при поступлении пользовались IT-специальности. Абитуриенты со всей страны подали на них более 1,5 миллиона заявлений. В рамках основного этапа приемной кампании по ним закрыты 100% бюджетных мест – это больше 24,5 тысячи."Мы видим хорошую динамику работ на строительной площадке кампуса Бауманки. Рассчитываем, что образовательный процесс в новом кампусе начнется уже 1 сентября 2023 года. Объект состоит из жилых и научно-образовательных корпусов и рассчитан на размещение в общежитиях 2,3 тысячи студентов", - Чернышенко.Вице-премьер добавил, что 1 августа завершилась вторая волна отбора проектов кампусов. На нее поступило 39 заявок из 34 регионов. По предварительным расчетам, общая стоимость представленных проектов превышает 1 триллиона рублей. В начале декабря будут отобраны лучшие из них для федерального софинансирования.
https://ria.ru/20220902/inzhenery-1813959985.html
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общество, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента
Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия, Навигатор абитуриента
12:03 02.09.2022 (обновлено: 12:27 02.09.2022)
 
Более 1,1 миллиона первокурсников начинают обучение в российских вузах

Чернышенко: обучение в вузах с 1 сентября начинают более 1,1 миллиона первокурсников

© Fotolia / KzenonСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Fotolia / Kzenon
Студенты. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1,1 миллиона первокурсников начинают обучение в российских вузах в этом году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в День знаний посетил МГТУ им. Баумана. Он оценил ход строительства кампуса мирового уровня и провел встречу со студентами.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Вчера, 11:57
Чернышенко заявил о востребованности инженерно-технических специальностей
"В этом году 1 сентября обучение в вузах начинают более 1,1 млн первокурсников", - сказал Чернышенко.
По его словам, в высших учебных заведениях России, по предварительным подсчетам, обучается свыше 4,1 миллиона студентов.
Особой популярностью при поступлении пользовались IT-специальности. Абитуриенты со всей страны подали на них более 1,5 миллиона заявлений. В рамках основного этапа приемной кампании по ним закрыты 100% бюджетных мест – это больше 24,5 тысячи.
"Мы видим хорошую динамику работ на строительной площадке кампуса Бауманки. Рассчитываем, что образовательный процесс в новом кампусе начнется уже 1 сентября 2023 года. Объект состоит из жилых и научно-образовательных корпусов и рассчитан на размещение в общежитиях 2,3 тысячи студентов", - Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что 1 августа завершилась вторая волна отбора проектов кампусов. На нее поступило 39 заявок из 34 регионов. По предварительным расчетам, общая стоимость представленных проектов превышает 1 триллиона рублей. В начале декабря будут отобраны лучшие из них для федерального софинансирования.
Студенты - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 17:37
В российские вузы приняли более 1900 студентов из ДНР и ЛНР
 
ОбществоДмитрий ЧернышенкоРоссияНавигатор абитуриента
 
 
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