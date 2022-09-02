https://ria.ru/20220902/pervokursniki-1813963340.html

Более 1,1 миллиона первокурсников начинают обучение в российских вузах

Более 1,1 миллиона первокурсников начинают обучение в российских вузах - РИА Новости, 02.09.2022

Более 1,1 миллиона первокурсников начинают обучение в российских вузах

Более 1,1 миллиона первокурсников начинают обучение в российских вузах в этом году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:03

2022-09-02T12:03

2022-09-02T12:27

общество

дмитрий чернышенко

россия

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103602/19/1036021938_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_8d5e312f91652174b5bd5385df478be2.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1,1 миллиона первокурсников начинают обучение в российских вузах в этом году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в День знаний посетил МГТУ им. Баумана. Он оценил ход строительства кампуса мирового уровня и провел встречу со студентами."В этом году 1 сентября обучение в вузах начинают более 1,1 млн первокурсников", - сказал Чернышенко.По его словам, в высших учебных заведениях России, по предварительным подсчетам, обучается свыше 4,1 миллиона студентов.Особой популярностью при поступлении пользовались IT-специальности. Абитуриенты со всей страны подали на них более 1,5 миллиона заявлений. В рамках основного этапа приемной кампании по ним закрыты 100% бюджетных мест – это больше 24,5 тысячи."Мы видим хорошую динамику работ на строительной площадке кампуса Бауманки. Рассчитываем, что образовательный процесс в новом кампусе начнется уже 1 сентября 2023 года. Объект состоит из жилых и научно-образовательных корпусов и рассчитан на размещение в общежитиях 2,3 тысячи студентов", - Чернышенко.Вице-премьер добавил, что 1 августа завершилась вторая волна отбора проектов кампусов. На нее поступило 39 заявок из 34 регионов. По предварительным расчетам, общая стоимость представленных проектов превышает 1 триллиона рублей. В начале декабря будут отобраны лучшие из них для федерального софинансирования.

https://ria.ru/20220902/inzhenery-1813959985.html

https://ria.ru/20220831/studenty-1813511284.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента