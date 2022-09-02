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Азаров поддержал инициативу по установке памятника защитникам Донбасса - РИА Новости, 02.09.2022
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Азаров поддержал инициативу по установке памятника защитникам Донбасса
Азаров поддержал инициативу по установке памятника защитникам Донбасса - РИА Новости, 02.09.2022
Азаров поддержал инициативу по установке памятника защитникам Донбасса
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу по установке в Самаре памятника защитникам Донбасса, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:22
2022-09-02T16:22
самарская область
самара
дмитрий азаров
донбасс
снежное
общество
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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу по установке в Самаре памятника защитникам Донбасса, сообщает пресс-служба правительства региона."Я хочу поблагодарить общественные организации, которые вышли с инициативой установки на самарской земле памятника защитникам Донбасса. И считаю, что мы должны справиться с этой задачей к святому и священному для нас празднику – Дню Победы", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор дал соответствующее поручение главе Самары Елене Лапушкиной в пятницу, 2 сентября. В этот день Азаров вместе с земляками возложил цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" в память о погибших в годы Второй мировой войны защитниках Отечества. По информации пресс-службы, на памятном мероприятии было развернуто Самарское Знамя."Сотни тонн гуманитарной помощи направлены, тысячи добровольцев сегодня защищают народ Донбасса и помогают восстанавливать мирную жизнь. Самарский батальон, который сегодня под Самарским Знаменем выступает в защиту людей, человечности, уверен, не посрамит славных подвигов наших предков. Я хочу сказать, что мы никогда не оставим людей в беде. Так не было и так не будет. Я знаю, что и в этот раз зло будет повержено, нацизм будет разбит и победа будет за нами", – приводит слова Азарова пресс-служба.Ранее сообщалось, что Азаров и глава города Снежное Донецкой Народной Республики Александр Скворцов в мае этого года подписали соглашение на основе принципов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР. В соответствии с документом Самарская область содействует скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы в побратимском городе.Также по поручению Дмитрия Азарова ведется совместная патриотическая работа по увековечиванию памяти героев – куйбышевцев, участвовавших во время Великой Отечественной войны в освобождении Донбасса. В 12 километрах от города Снежное находится священный курган Саур-Могила. При взятии этой высоты в 1943 году погибли более 23 тысяч советских солдат и офицеров, всего в боях за Саур-Могилу погибли более 100 тысяч человек, в том числе уроженцы Самарской области.Во время проведения поисковых работ удалось установить несколько имен – уроженцев Куйбышевской, а ныне Самарской области. Это Селиванов Сергей Порфирьевич, Утехин Владимир Михайлович, Барсуков Сергей Федорович, Балабанов Вениамин Иванович. Все они погибли в 1943 году при сражениях около Снежного, долгое время удерживая эту стратегическую для советских войск высоту.Перед церемонией возложения цветов Азаров, согласно указу президента России, вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" жителю Тольятти, который исполнил свой гражданский долг по освобождению территории Донбасса от нацизма.
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самарская область, самара, дмитрий азаров, донбасс, снежное, общество
Самарская область, Самара, Дмитрий Азаров, Донбасс, Снежное, Общество
16:22 02.09.2022
 
Азаров поддержал инициативу по установке памятника защитникам Донбасса

Губернатор Азаров поддержал инициативу по установке в Самаре памятника защитникам Донбасса

© Фото : пресс-служба губернатора Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время возложения цветов к Вечному огню в память о погибших в годы Второй мировой войны защитниках Отечества
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время возложения цветов к Вечному огню в память о погибших в годы Второй мировой войны защитниках Отечества - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время возложения цветов к Вечному огню в память о погибших в годы Второй мировой войны защитниках Отечества
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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу по установке в Самаре памятника защитникам Донбасса, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Я хочу поблагодарить общественные организации, которые вышли с инициативой установки на самарской земле памятника защитникам Донбасса. И считаю, что мы должны справиться с этой задачей к святому и священному для нас празднику – Дню Победы", - цитирует Азарова пресс-служба.
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Губернатор дал соответствующее поручение главе Самары Елене Лапушкиной в пятницу, 2 сентября. В этот день Азаров вместе с земляками возложил цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" в память о погибших в годы Второй мировой войны защитниках Отечества. По информации пресс-службы, на памятном мероприятии было развернуто Самарское Знамя.
"Сотни тонн гуманитарной помощи направлены, тысячи добровольцев сегодня защищают народ Донбасса и помогают восстанавливать мирную жизнь. Самарский батальон, который сегодня под Самарским Знаменем выступает в защиту людей, человечности, уверен, не посрамит славных подвигов наших предков. Я хочу сказать, что мы никогда не оставим людей в беде. Так не было и так не будет. Я знаю, что и в этот раз зло будет повержено, нацизм будет разбит и победа будет за нами", – приводит слова Азарова пресс-служба.
Ранее сообщалось, что Азаров и глава города Снежное Донецкой Народной Республики Александр Скворцов в мае этого года подписали соглашение на основе принципов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР. В соответствии с документом Самарская область содействует скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы в побратимском городе.
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Также по поручению Дмитрия Азарова ведется совместная патриотическая работа по увековечиванию памяти героев – куйбышевцев, участвовавших во время Великой Отечественной войны в освобождении Донбасса. В 12 километрах от города Снежное находится священный курган Саур-Могила. При взятии этой высоты в 1943 году погибли более 23 тысяч советских солдат и офицеров, всего в боях за Саур-Могилу погибли более 100 тысяч человек, в том числе уроженцы Самарской области.
Во время проведения поисковых работ удалось установить несколько имен – уроженцев Куйбышевской, а ныне Самарской области. Это Селиванов Сергей Порфирьевич, Утехин Владимир Михайлович, Барсуков Сергей Федорович, Балабанов Вениамин Иванович. Все они погибли в 1943 году при сражениях около Снежного, долгое время удерживая эту стратегическую для советских войск высоту.
Перед церемонией возложения цветов Азаров, согласно указу президента России, вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" жителю Тольятти, который исполнил свой гражданский долг по освобождению территории Донбасса от нацизма.
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Самарская областьСамараДмитрий АзаровДонбассСнежноеОбщество
 
 
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