https://ria.ru/20220902/osvobozhdenie-1813966158.html
Пушилин призвал "освободить все русские города"
Пушилин призвал "освободить все русские города" - РИА Новости, 02.09.2022
Пушилин призвал "освободить все русские города"
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно "освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми", отметив, что это не только территории... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:08
2022-09-02T12:08
2022-09-02T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679755_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_5e0340c147bb92d5047bbdc1cb38da13.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно "освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми", отметив, что это не только территории Новороссии."Наша задача – освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми во времена Российской империи, развивались во время Советского Союза благодаря помощь всей нашей огромной страны... И это не только территории Новороссии, но и гораздо шире, нам предстоит еще немало сделать. А в каком виде они будут возвращаться домой, мы с вами посмотрим. Более того, мы с вами в этом будем участвовать. По-другому уже не будет", - сказал Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание", его слова приводит Telegram-канал мининформации ДНР.В июле Пушилин уже заявлял, что пришло время "освобождать русские города" - Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805544296.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679755_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f0c7440fdd0045b576619fc62dd8a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин призвал "освободить все русские города"
Глава ДНР Пушилин призвал освободить все города, основанные русскими людьми