Рейтинг@Mail.ru
Пушилин призвал "освободить все русские города" - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/osvobozhdenie-1813966158.html
Пушилин призвал "освободить все русские города"
Пушилин призвал "освободить все русские города" - РИА Новости, 02.09.2022
Пушилин призвал "освободить все русские города"
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно "освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми", отметив, что это не только территории... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:08
2022-09-02T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679755_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_5e0340c147bb92d5047bbdc1cb38da13.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно "освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми", отметив, что это не только территории Новороссии."Наша задача – освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми во времена Российской империи, развивались во время Советского Союза благодаря помощь всей нашей огромной страны... И это не только территории Новороссии, но и гораздо шире, нам предстоит еще немало сделать. А в каком виде они будут возвращаться домой, мы с вами посмотрим. Более того, мы с вами в этом будем участвовать. По-другому уже не будет", - сказал Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание", его слова приводит Telegram-канал мининформации ДНР.В июле Пушилин уже заявлял, что пришло время "освобождать русские города" - Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805544296.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679755_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f0c7440fdd0045b576619fc62dd8a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:08 02.09.2022
 
Пушилин призвал "освободить все русские города"

Глава ДНР Пушилин призвал освободить все города, основанные русскими людьми

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно "освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми", отметив, что это не только территории Новороссии.
"Наша задача – освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми во времена Российской империи, развивались во время Советского Союза благодаря помощь всей нашей огромной страны... И это не только территории Новороссии, но и гораздо шире, нам предстоит еще немало сделать. А в каком виде они будут возвращаться домой, мы с вами посмотрим. Более того, мы с вами в этом будем участвовать. По-другому уже не будет", - сказал Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание", его слова приводит Telegram-канал мининформации ДНР.
В июле Пушилин уже заявлял, что пришло время "освобождать русские города" - Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 12:58Специальная военная операция на Украине
В Кремле считают, что Украину надо освободить от неонацистских настроений
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала