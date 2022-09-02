https://ria.ru/20220902/osvobozhdenie-1813966158.html

Пушилин призвал "освободить все русские города"

Пушилин призвал "освободить все русские города" - РИА Новости, 02.09.2022

Пушилин призвал "освободить все русские города"

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно "освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми", отметив, что это не только территории... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:08

2022-09-02T12:08

2022-09-02T12:08

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

денис пушилин

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украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно "освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми", отметив, что это не только территории Новороссии."Наша задача – освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми во времена Российской империи, развивались во время Советского Союза благодаря помощь всей нашей огромной страны... И это не только территории Новороссии, но и гораздо шире, нам предстоит еще немало сделать. А в каком виде они будут возвращаться домой, мы с вами посмотрим. Более того, мы с вами в этом будем участвовать. По-другому уже не будет", - сказал Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание", его слова приводит Telegram-канал мининформации ДНР.В июле Пушилин уже заявлял, что пришло время "освобождать русские города" - Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805544296.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр