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ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО "Ольха"

ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 02.09.2022

ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО "Ольха"

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха",... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:23

2022-09-02T15:23

2022-09-02T15:23

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха", восемь пунктов управления, а также 42 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 134 районах, заявили в пятницу в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Новомарьевка Николаевской области, восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дачное Харьковской области, Александровка, Артемовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, Верхняя Терса Запорожской области, Белая Криница, Великое Артаково и Баштанка Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и украинская военная техника в 134 районах", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, николаевская область, вооруженные силы украины, украина, харьковская область