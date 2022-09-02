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ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 02.09.2022
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ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО "Ольха"
ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 02.09.2022
ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО "Ольха"
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха",... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:23
2022-09-02T15:23
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха", восемь пунктов управления, а также 42 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 134 районах, заявили в пятницу в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Новомарьевка Николаевской области, восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дачное Харьковской области, Александровка, Артемовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, Верхняя Терса Запорожской области, Белая Криница, Великое Артаково и Баштанка Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и украинская военная техника в 134 районах", - заявили в Минобороны.
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в мире, николаевская область, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
В мире, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
15:23 02.09.2022
 
ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО "Ольха"

Минобороны: ВС России поразили взвод РСЗО "Ольха" ВСУ и восемь пунктов управления за сутки

© AP Photo / Mykola Lazarenko / Presidential Press Service PoolИспытание украинской реактивной системы залпового огня "Ольха"
Испытание украинской реактивной системы залпового огня Ольха - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Mykola Lazarenko / Presidential Press Service Pool
Испытание украинской реактивной системы залпового огня "Ольха". Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха", восемь пунктов управления, а также 42 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 134 районах, заявили в пятницу в Минобороны России.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Новомарьевка Николаевской области, восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дачное Харьковской области, Александровка, Артемовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, Верхняя Терса Запорожской области, Белая Криница, Великое Артаково и Баштанка Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и украинская военная техника в 134 районах", - заявили в Минобороны.
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