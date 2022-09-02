https://ria.ru/20220902/obstrely-1814144469.html

День знаний в Энергодаре, перенесенный из-за обстрелов, пройдет 3 сентября

День знаний в Энергодаре, перенесенный из-за обстрелов, пройдет 3 сентября - РИА Новости, 02.09.2022

День знаний в Энергодаре, перенесенный из-за обстрелов, пройдет 3 сентября

Перенесенный ранее из-за массированных обстрелов Энергодара день знаний пройдет в субботу, 3 сентября, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:56

2022-09-02T20:56

2022-09-02T21:10

специальная военная операция на украине

энергодар

день знаний

в мире

магатэ

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Перенесенный ранее из-за массированных обстрелов Энергодара день знаний пройдет в субботу, 3 сентября, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Завтра, 3 сентября, в городе отмечается перенесенный раннее праздник - День знаний", - сообщил Волга в Telegram-канал администрации.Администрация города пригласила всех детей, юношей и девушек, а также их родителей в 8.30 на торжественные мероприятия в свои учебные заведения. Волга отметил, что благодаря присутствию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС "интенсивность обстрелов со стороны ВСУ уменьшилась, город начал жить спокойнее".Массированный обстрел украинскими войсками Энергодара произошел утром в четверг, до визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В результате обстрелов и попаданий снарядов в жилые дома двое мирных жителей погибли, пять человек ранены, из них один ребенок находится в очень тяжелом состоянии с проникающей травмой бедра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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энергодар, день знаний, в мире, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины