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При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя

При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 02.09.2022

При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя

Два человека погибли, один пострадал при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:51

2022-09-02T19:51

2022-09-02T20:05

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ворошиловский район Донецка, по улице Артема и бульвару Пушкина погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220902/donetsk-1814126044.html

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), украина, артем