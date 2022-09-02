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При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/obstrel-1814130931.html
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 02.09.2022
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя
Два человека погибли, один пострадал при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:51
2022-09-02T20:05
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в мире
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ворошиловский район Донецка, по улице Артема и бульвару Пушкина погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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в мире, донецк (днр), украина, артем
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Артем
19:51 02.09.2022 (обновлено: 20:05 02.09.2022)
 
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя

При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя, один человек ранен

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в центре Донецка у здания Народного совета ДНР
Последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в центре Донецка у здания Народного совета ДНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в центре Донецка у здания Народного совета ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ворошиловский район Донецка, по улице Артема и бульвару Пушкина погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Последствия ударов ВСУ по театру драмы и другим объектам в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 19:25
Украинские военные нанесли удар по театру и жилому дому в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаАртем
 
 
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