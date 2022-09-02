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При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 02.09.2022
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя
Два человека погибли, один пострадал при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:51
2022-09-02T19:51
2022-09-02T20:05
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ворошиловский район Донецка, по улице Артема и бульвару Пушкина погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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в мире, донецк (днр), украина, артем
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Артем
19:51 02.09.2022 (обновлено: 20:05 02.09.2022)
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя, один человек ранен