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В Донецке обесточило четыре шахты из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/obstrel-1814094948.html
В Донецке обесточило четыре шахты из-за обстрела со стороны ВСУ
В Донецке обесточило четыре шахты из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022
В Донецке обесточило четыре шахты из-за обстрела со стороны ВСУ
Четыре шахты в ДНР обесточены из-за обстрела Донецка украинским войсками, под землей по меньшей мере три человека, сообщает минугля республики. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:32
2022-09-02T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Четыре шахты в ДНР обесточены из-за обстрела Донецка украинским войсками, под землей по меньшей мере три человека, сообщает минугля республики."В 16.15 в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени Горького ГУП ДНР "ГУРШ". По оперативной информации, под землей находится 3 человека", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что без напряжения также остались шахта имени Скочинского, шахта имени Абакумова, шахта "Лидиевка" ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". Сотрудников в подземных выработках на этих шахтах нет.
https://ria.ru/20220812/shakhta-1809137820.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:32 02.09.2022 (обновлено: 17:41 02.09.2022)
 
В Донецке обесточило четыре шахты из-за обстрела со стороны ВСУ

В Донецке три горняка застряли под землей из-за обесточивания шахт после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкШахтер в забое на шахте в Донбассе
Шахтер в забое на шахте в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Шахтер в забое на шахте в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Четыре шахты в ДНР обесточены из-за обстрела Донецка украинским войсками, под землей по меньшей мере три человека, сообщает минугля республики.
"В 16.15 в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени Горького ГУП ДНР "ГУРШ". По оперативной информации, под землей находится 3 человека", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что без напряжения также остались шахта имени Скочинского, шахта имени Абакумова, шахта "Лидиевка" ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". Сотрудников в подземных выработках на этих шахтах нет.
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 13:26Специальная военная операция на Украине
Всех горняков с шахты Засядько подняли на поверхность
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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