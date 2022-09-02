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В Донецке обесточило четыре шахты из-за обстрела со стороны ВСУ
В Донецке обесточило четыре шахты из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022
В Донецке обесточило четыре шахты из-за обстрела со стороны ВСУ
Четыре шахты в ДНР обесточены из-за обстрела Донецка украинским войсками, под землей по меньшей мере три человека, сообщает минугля республики. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:32
2022-09-02T17:32
2022-09-02T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Четыре шахты в ДНР обесточены из-за обстрела Донецка украинским войсками, под землей по меньшей мере три человека, сообщает минугля республики."В 16.15 в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени Горького ГУП ДНР "ГУРШ". По оперативной информации, под землей находится 3 человека", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что без напряжения также остались шахта имени Скочинского, шахта имени Абакумова, шахта "Лидиевка" ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". Сотрудников в подземных выработках на этих шахтах нет.
https://ria.ru/20220812/shakhta-1809137820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:32 02.09.2022 (обновлено: 17:41 02.09.2022)
В Донецке обесточило четыре шахты из-за обстрела со стороны ВСУ
В Донецке три горняка застряли под землей из-за обесточивания шахт после обстрела ВСУ