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Число раненных при обстрелах Петровского района Донецка выросло до пяти
Число раненных при обстрелах Петровского района Донецка выросло до пяти - РИА Новости, 02.09.2022
Число раненных при обстрелах Петровского района Донецка выросло до пяти
Число раненных из-за обстрелов украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до пяти, заявил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:02
2022-09-02T17:02
2022-09-02T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Число раненных из-за обстрелов украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до пяти, заявил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее власти ДНР уже сообщали, что Петровский район Донецка в пятницу неоднократно подвергался обстрелам. Штаб заявлял, что в этом районе три человека пострадали из-за обстрелов."В результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до пяти", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
Число раненных при обстрелах Петровского района Донецка выросло до пяти
Штаб теробороны: число раненных при обстрелах Петровского района Донецка достигло пяти