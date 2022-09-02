https://ria.ru/20220902/obstrel-1814016488.html
При обстреле Донецка повреждена школа искусств
При обстреле Донецка повреждена школа искусств - РИА Новости, 02.09.2022
При обстреле Донецка повреждена школа искусств
Школа искусств получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:09
2022-09-02T14:09
2022-09-02T14:13
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Школа искусств получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня днём от снарядов украинских карателей повреждено остекление здания школы искусств Петровского района", - написал он в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР)
14:09 02.09.2022 (обновлено: 14:13 02.09.2022)
При обстреле Донецка повреждена школа искусств
Мэр Кулемзин сообщил об обстреле со стороны украинских военных школы искусств в Донецке