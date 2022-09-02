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При обстреле Донецка повреждена школа искусств - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/obstrel-1814016488.html
При обстреле Донецка повреждена школа искусств
При обстреле Донецка повреждена школа искусств - РИА Новости, 02.09.2022
При обстреле Донецка повреждена школа искусств
Школа искусств получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:09
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специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Школа искусств получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня днём от снарядов украинских карателей повреждено остекление здания школы искусств Петровского района", - написал он в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР)
14:09 02.09.2022 (обновлено: 14:13 02.09.2022)
 
При обстреле Донецка повреждена школа искусств

Мэр Кулемзин сообщил об обстреле со стороны украинских военных школы искусств в Донецке

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Школа искусств получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
"Сегодня днём от снарядов украинских карателей повреждено остекление здания школы искусств Петровского района", - написал он в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)
 
 
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