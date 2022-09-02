https://ria.ru/20220902/obrascheniya-1813928498.html

Информационная линия ВЭФ начала принимать обращения на китайском языке

Информационная линия ВЭФ начала принимать обращения на китайском языке - РИА Новости, 02.09.2022

Информационная линия ВЭФ начала принимать обращения на китайском языке

Фонд Росконгресс совместно с Межрегиональным контактным центром дал старт работе линии Восточного экономического форума на китайском языке, сообщает... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:45

2022-09-02T10:45

2022-09-02T12:33

россия

фонд "росконгресс"

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Фонд Росконгресс совместно с Межрегиональным контактным центром дал старт работе линии Восточного экономического форума на китайском языке, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.В период подготовки и проведения ВЭФ-2022 специалисты обрабатывают вопросы на китайском языке от участников и гостей по условиям участия, аккредитации, сервисам и ПЦР-тестированию. Помимо китайского языка, операторы традиционно взаимодействуют с участниками на русском и английском языках.Повышенный интерес к китайскому языку продиктован усилением сотрудничества России с ведущими странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 90 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема Форума – "На пути к многополярному миру". Подробная информация о деловой программе ВЭФ-2022 – на официальном сайте. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.

https://ria.ru/20220901/sessiya-1813659910.html

россия

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, фонд "росконгресс", восточный экономический форум (вэф)