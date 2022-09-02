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Информационная линия ВЭФ начала принимать обращения на китайском языке - РИА Новости, 02.09.2022
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Информационная линия ВЭФ начала принимать обращения на китайском языке
Информационная линия ВЭФ начала принимать обращения на китайском языке - РИА Новости, 02.09.2022
Информационная линия ВЭФ начала принимать обращения на китайском языке
Фонд Росконгресс совместно с Межрегиональным контактным центром дал старт работе линии Восточного экономического форума на китайском языке, сообщает... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:45
2022-09-02T12:33
россия
фонд "росконгресс"
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Фонд Росконгресс совместно с Межрегиональным контактным центром дал старт работе линии Восточного экономического форума на китайском языке, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.В период подготовки и проведения ВЭФ-2022 специалисты обрабатывают вопросы на китайском языке от участников и гостей по условиям участия, аккредитации, сервисам и ПЦР-тестированию. Помимо китайского языка, операторы традиционно взаимодействуют с участниками на русском и английском языках.Повышенный интерес к китайскому языку продиктован усилением сотрудничества России с ведущими странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 90 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема Форума – "На пути к многополярному миру". Подробная информация о деловой программе ВЭФ-2022 – на официальном сайте. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.
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Артем Смирнов
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россия, фонд "росконгресс", восточный экономический форум (вэф)
Россия, Фонд "Росконгресс", Восточный экономический форум (ВЭФ)
10:45 02.09.2022 (обновлено: 12:33 02.09.2022)
 

Информационная линия ВЭФ начала принимать обращения на китайском языке

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПодготовка к ВЭФ-2021 во Владивостоке
Подготовка к ВЭФ-2021 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Фонд Росконгресс совместно с Межрегиональным контактным центром дал старт работе линии Восточного экономического форума на китайском языке, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.
В период подготовки и проведения ВЭФ-2022 специалисты обрабатывают вопросы на китайском языке от участников и гостей по условиям участия, аккредитации, сервисам и ПЦР-тестированию. Помимо китайского языка, операторы традиционно взаимодействуют с участниками на русском и английском языках.
В рамках ВЭФ пройдет сессия Новые формы взаимодействия науки и общества - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 11:22
В рамках ВЭФ пройдет сессия "Новые формы взаимодействия науки и общества"
Повышенный интерес к китайскому языку продиктован усилением сотрудничества России с ведущими странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.
Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 90 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема Форума – "На пути к многополярному миру". Подробная информация о деловой программе ВЭФ-2022 – на официальном сайте. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.
 
РоссияФонд "Росконгресс"Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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