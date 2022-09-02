https://ria.ru/20220902/obnovlenie-1813894778.html

В московских коллекторах начали обновлять системы видеонаблюдения

В московских коллекторах начали обновлять системы видеонаблюдения - РИА Новости, 02.09.2022

В московских коллекторах начали обновлять системы видеонаблюдения

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по обновлению систем видеонаблюдения в коммуникационных коллекторах Москвы, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T07:06

2022-09-02T07:06

2022-09-02T07:08

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петр бирюков

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по обновлению систем видеонаблюдения в коммуникационных коллекторах Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что мероприятия по модернизации систем видеонаблюдения стартовали в Тверском и Мещанском районах."Коммуникационные коллекторы оборудованы различными датчиками: охранно-пожарной сигнализации, контроля метана и температуры, в них установлены видеокамеры, которые позволяют не только отследить, но, что важно, предотвратить нештатную ситуацию. В рамках работ обновим программно-аппаратный комплекс и установим современные IP камеры, отличающиеся высоким качеством изображения и широким углом обзора, оборудуем дополнительные цифровые камеры с функциями обнаружения движения во внутренних помещениях", — подчеркнул Бирюков.По его словам, программно-аппаратный комплекс и большая часть оборудования, используемые при модернизации системы видеонаблюдения коллекторов, производятся в России с использованием отечественных компонентов.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новая система позволяет осуществлять круглосуточный контроль, видеозапись ведется в постоянном режиме, вся информация архивируется.

https://ria.ru/20220829/moskva-1812829232.html

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общество, россия, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков