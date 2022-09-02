https://ria.ru/20220902/obnovlenie-1813894778.html
В московских коллекторах начали обновлять системы видеонаблюдения
В московских коллекторах начали обновлять системы видеонаблюдения - РИА Новости, 02.09.2022
В московских коллекторах начали обновлять системы видеонаблюдения
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по обновлению систем видеонаблюдения в коммуникационных коллекторах Москвы, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T07:06
2022-09-02T07:06
2022-09-02T07:08
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по обновлению систем видеонаблюдения в коммуникационных коллекторах Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что мероприятия по модернизации систем видеонаблюдения стартовали в Тверском и Мещанском районах."Коммуникационные коллекторы оборудованы различными датчиками: охранно-пожарной сигнализации, контроля метана и температуры, в них установлены видеокамеры, которые позволяют не только отследить, но, что важно, предотвратить нештатную ситуацию. В рамках работ обновим программно-аппаратный комплекс и установим современные IP камеры, отличающиеся высоким качеством изображения и широким углом обзора, оборудуем дополнительные цифровые камеры с функциями обнаружения движения во внутренних помещениях", — подчеркнул Бирюков.По его словам, программно-аппаратный комплекс и большая часть оборудования, используемые при модернизации системы видеонаблюдения коллекторов, производятся в России с использованием отечественных компонентов.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новая система позволяет осуществлять круглосуточный контроль, видеозапись ведется в постоянном режиме, вся информация архивируется.
https://ria.ru/20220829/moskva-1812829232.html
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общество, россия, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Россия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
07:06 02.09.2022 (обновлено: 07:08 02.09.2022)
В московских коллекторах начали обновлять системы видеонаблюдения
Заммэра Москвы Бирюков: в коллекторах столицы начали обновлять системы видеонаблюдения
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по обновлению систем видеонаблюдения в коммуникационных коллекторах Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.
"Коллекторное хозяйство столицы — уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России
и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных коммуникаций. Общая протяженность столичных коллекторов составляет 800 километров. Вопросам обеспечения безопасности сооружений уделяется особое внимание, поэтому принято решение обновить видеосистемы, которые контролируют надежность работы коммуникаций", — отметил Бирюков
.
Заместитель мэра рассказал, что мероприятия по модернизации систем видеонаблюдения стартовали в Тверском и Мещанском районах.
"Коммуникационные коллекторы оборудованы различными датчиками: охранно-пожарной сигнализации, контроля метана и температуры, в них установлены видеокамеры, которые позволяют не только отследить, но, что важно, предотвратить нештатную ситуацию. В рамках работ обновим программно-аппаратный комплекс и установим современные IP камеры, отличающиеся высоким качеством изображения и широким углом обзора, оборудуем дополнительные цифровые камеры с функциями обнаружения движения во внутренних помещениях", — подчеркнул Бирюков.
По его словам, программно-аппаратный комплекс и большая часть оборудования, используемые при модернизации системы видеонаблюдения коллекторов, производятся в России с использованием отечественных компонентов.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новая система позволяет осуществлять круглосуточный контроль, видеозапись ведется в постоянном режиме, вся информация архивируется.