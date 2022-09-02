СМИ раскрыли детали договоренностей G7 о лимите цен на российскую нефть
Bloomberg: страны G7 хотят ввести два вида ограничений на стоимость нефтепродуктов
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Страны, планирующие установить лимит цен на нефть из России, намерены ввести отдельный лимит на сырую нефть и еще два вида ограничений на стоимость нефтепродуктов, передает агентство Блумберг со ссылкой на американских чиновников.
"По словам чиновников, коалиция планирует установить конкретную цену на российскую сырую нефть и еще два вида ограничений на нефтепродукты", - пишет агентство.
Главы Минфинов G7 в пятницу подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Намерение ограничивать цены на российскую нефть лидеры стран G7 сформулировали еще на саммите 26-28 июня в рамках снижения зависимости от энергоносителей из России. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждались цифры в 40-60 долларов.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.
По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".