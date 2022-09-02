Рейтинг@Mail.ru
Приток наемников на Украину снизился более чем в три раза - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/naemniki-1813965700.html
Приток наемников на Украину снизился более чем в три раза
Приток наемников на Украину снизился более чем в три раза - РИА Новости, 02.09.2022
Приток наемников на Украину снизился более чем в три раза
Приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза на фоне высоких потерь Киева, с 24 февраля уничтожен 2 831 боевик, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:07
2022-09-02T12:42
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донбасс
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798212728_0:56:1043:643_1920x0_80_0_0_6b4e0d352524f9bbb0e71914d1e95c6f.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза на фоне высоких потерь Киева, с 24 февраля уничтожен 2 831 боевик, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации", - сказал он.
https://ria.ru/20220902/ukraina-1813964202.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798212728_154:0:1011:643_1920x0_80_0_0_a4a5c8ca3fbe65ee4887477ef3c9cbc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:07 02.09.2022 (обновлено: 12:42 02.09.2022)
 
Приток наемников на Украину снизился более чем в три раза

Шойгу: приток наемников на Украину снизился более чем в три с половиной раза из-за потерь

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза на фоне высоких потерь Киева, с 24 февраля уничтожен 2 831 боевик, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
"На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации", - сказал он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 12:04Специальная военная операция на Украине
Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться, заявил Шойгу
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонбассСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала