https://ria.ru/20220902/naemniki-1813965700.html
Приток наемников на Украину снизился более чем в три раза
Приток наемников на Украину снизился более чем в три раза - РИА Новости, 02.09.2022
Приток наемников на Украину снизился более чем в три раза
Приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза на фоне высоких потерь Киева, с 24 февраля уничтожен 2 831 боевик, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:07
2022-09-02T12:07
2022-09-02T12:42
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донбасс
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза на фоне высоких потерь Киева, с 24 февраля уничтожен 2 831 боевик, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации", - сказал он.
https://ria.ru/20220902/ukraina-1813964202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:07 02.09.2022 (обновлено: 12:42 02.09.2022)
Приток наемников на Украину снизился более чем в три раза
Шойгу: приток наемников на Украину снизился более чем в три с половиной раза из-за потерь