https://ria.ru/20220902/naemniki-1813965700.html

Приток наемников на Украину снизился более чем в три раза

Приток наемников на Украину снизился более чем в три раза - РИА Новости, 02.09.2022

Приток наемников на Украину снизился более чем в три раза

Приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза на фоне высоких потерь Киева, с 24 февраля уничтожен 2 831 боевик, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:07

2022-09-02T12:07

2022-09-02T12:42

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донбасс

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза на фоне высоких потерь Киева, с 24 февраля уничтожен 2 831 боевик, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации", - сказал он.

https://ria.ru/20220902/ukraina-1813964202.html

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)