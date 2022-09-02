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Экс-посла Великобритании в Мьянме приговорили к году тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2022
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Экс-посла Великобритании в Мьянме приговорили к году тюрьмы, пишут СМИ
Экс-посла Великобритании в Мьянме приговорили к году тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2022
Экс-посла Великобритании в Мьянме приговорили к году тюрьмы, пишут СМИ
Бывший посол Великобритании в Мьянме Вики Боуман, возглавлявшая британскую дипмиссию в стране в 2002 - 2006 годах, была в пятницу приговорена судом города... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:43
2022-09-02T15:43
в мире
мьянма
янгон (город)
великобритания
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БАНГКОК, 2 сен - РИА Новости. Бывший посол Великобритании в Мьянме Вики Боуман, возглавлявшая британскую дипмиссию в стране в 2002 - 2006 годах, была в пятницу приговорена судом города Янгона к году тюрьмы по обвинению в нарушении визового режима, проявившегося в том, что экс-дипломат проживала не по месту регистрации, сообщает мьянманский оппозиционный портал Myanmar Now.Вместе с Боуман на год тюрьмы был осужден и ее муж, гражданин Мьянмы, художник и известный студенческий активист конца 1980-х годов Тхейн Лин, которого обвинили как сообщника жены в нарушении визового режима, говорится в сообщении. Нарушение выразилось в том, что Боуман и ее супруг проживали долгое время не в их семейном доме в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне, где Боуман была зарегистрирована, а в доме Тхейн Лина в Шанском штате Мьянмы неподалеку от таиландской границы, говорится в сообщении.Заседание суда, на котором был вынесен приговор, прошло в судебном помещении, которое расположено на внутренней территории янгонской центральной тюрьмы "Инсейн", в которой семейная пара оказалась сразу после ареста.Уехав в Англию в 2006 году, в 2013 году супруги вернулись в Мьянму, где Боуман возглавила неправительственную организацию "Центр ответственного бизнеса", директором которой остается до сих пор.
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в мире, мьянма, янгон (город), великобритания
В мире, Мьянма, Янгон (город), Великобритания
15:43 02.09.2022
 
Экс-посла Великобритании в Мьянме приговорили к году тюрьмы, пишут СМИ

Портал Myanmar Now: экс-посла Великобритании в Мьянме Боуман приговорили к году тюрьмы

© Myanmar Centre for Responsible Business Вики Боуман
 Вики Боуман
© Myanmar Centre for Responsible Business
Вики Боуман
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БАНГКОК, 2 сен - РИА Новости. Бывший посол Великобритании в Мьянме Вики Боуман, возглавлявшая британскую дипмиссию в стране в 2002 - 2006 годах, была в пятницу приговорена судом города Янгона к году тюрьмы по обвинению в нарушении визового режима, проявившегося в том, что экс-дипломат проживала не по месту регистрации, сообщает мьянманский оппозиционный портал Myanmar Now.
Вместе с Боуман на год тюрьмы был осужден и ее муж, гражданин Мьянмы, художник и известный студенческий активист конца 1980-х годов Тхейн Лин, которого обвинили как сообщника жены в нарушении визового режима, говорится в сообщении. Нарушение выразилось в том, что Боуман и ее супруг проживали долгое время не в их семейном доме в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне, где Боуман была зарегистрирована, а в доме Тхейн Лина в Шанском штате Мьянмы неподалеку от таиландской границы, говорится в сообщении.
Заседание суда, на котором был вынесен приговор, прошло в судебном помещении, которое расположено на внутренней территории янгонской центральной тюрьмы "Инсейн", в которой семейная пара оказалась сразу после ареста.
Уехав в Англию в 2006 году, в 2013 году супруги вернулись в Мьянму, где Боуман возглавила неправительственную организацию "Центр ответственного бизнеса", директором которой остается до сих пор.
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