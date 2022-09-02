https://ria.ru/20220902/musorovoz-1814050492.html
Суд избрал меру пресечения водителю мусоровоза, сбившему двух девочек
Суд избрал меру пресечения водителю мусоровоза, сбившему двух девочек - РИА Новости, 02.09.2022
Суд избрал меру пресечения водителю мусоровоза, сбившему двух девочек
Суд на время следствия запретил садиться за руль водителю мусоровоза, наехавшего на двух маленьких детей в Истре, сообщили в пятницу в прокуратуре и полиции... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:37
2022-09-02T15:37
2022-09-02T15:38
происшествия
авто
татьяна петрова
московская область (подмосковье)
истра
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Суд на время следствия запретил садиться за руль водителю мусоровоза, наехавшего на двух маленьких детей в Истре, сообщили в пятницу в прокуратуре и полиции Подмосковья."Водителю мусоровоза, совершившему ДТП в городском округе Истра, в результате которого погибла девочка 2019 года рождения, судом избрана мера пресечения – запрет определенных действий", - сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.Это относительно мягкая мера пресечения: как уточняется в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья, она сводится к запрету "управлять автомобилем и иными механическими транспортными средствами".Трагедия произошла в Истре накануне, 1 сентября: мусоровоз наехал на двух маленьких девочек, переходивших дорогу в неположенном месте - один ребенок погиб, второй в больнице.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении Правил дорожного движения.
https://ria.ru/20220902/dtp-1813940113.html
https://ria.ru/20220830/dtp-1813284312.html
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происшествия, авто, татьяна петрова, московская область (подмосковье), истра, россия
Происшествия, Авто, Татьяна Петрова, Московская область (Подмосковье), Истра, Россия
15:37 02.09.2022 (обновлено: 15:38 02.09.2022)
Суд избрал меру пресечения водителю мусоровоза, сбившему двух девочек
В Подмосковье водителю мусоровоза, сбившему двух девочек, запретили управлять транспортом