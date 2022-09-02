https://ria.ru/20220902/mishustin-1814003839.html
Михаил Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Михаил Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.09.2022
Михаил Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:36
2022-09-02T13:36
2022-09-02T13:36
политика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Мишустин проводит заседание правительства в режиме видеоконференции
LIVE: Мишустин проводит заседание правительства в режиме видеоконференции
2022-09-02T13:36
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, видео
Политика
Михаил Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
2022-09-02T13:36
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PT1S
Михаил Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства.