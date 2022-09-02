https://ria.ru/20220902/minoborony-1814039287.html
Российские силы уничтожили в Херсонской области более 30 националистов
Российские силы уничтожили в Херсонской области более 30 националистов - РИА Новости, 02.09.2022
Российские силы уничтожили в Херсонской области более 30 националистов
ВС РФ сосредоточенными ударами по позициям 60-й пехотной бригады в районе Добрянки и Нововоронцовки Херсонской области уничтожили более 30 и ранили до 15... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:09
2022-09-02T15:09
2022-09-02T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ сосредоточенными ударами по позициям 60-й пехотной бригады в районе Добрянки и Нововоронцовки Херсонской области уничтожили более 30 и ранили до 15 националистов, заявили в пятницу в Минобороны России."Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30-ти и ранено до 15-ти националистов", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20220902/spetsoperatsiya-1814044630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:09 02.09.2022 (обновлено: 16:55 02.09.2022)
Российские силы уничтожили в Херсонской области более 30 националистов
Российские силы уничтожили более 30 украинских националистов в Херсонской области