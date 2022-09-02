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Российские силы уничтожили в Херсонской области более 30 националистов - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/minoborony-1814039287.html
Российские силы уничтожили в Херсонской области более 30 националистов
Российские силы уничтожили в Херсонской области более 30 националистов - РИА Новости, 02.09.2022
Российские силы уничтожили в Херсонской области более 30 националистов
ВС РФ сосредоточенными ударами по позициям 60-й пехотной бригады в районе Добрянки и Нововоронцовки Херсонской области уничтожили более 30 и ранили до 15... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:09
2022-09-02T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ сосредоточенными ударами по позициям 60-й пехотной бригады в районе Добрянки и Нововоронцовки Херсонской области уничтожили более 30 и ранили до 15 националистов, заявили в пятницу в Минобороны России."Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30-ти и ранено до 15-ти националистов", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20220902/spetsoperatsiya-1814044630.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:09 02.09.2022 (обновлено: 16:55 02.09.2022)
 
Российские силы уничтожили в Херсонской области более 30 националистов

Российские силы уничтожили более 30 украинских националистов в Херсонской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ сосредоточенными ударами по позициям 60-й пехотной бригады в районе Добрянки и Нововоронцовки Херсонской области уничтожили более 30 и ранили до 15 националистов, заявили в пятницу в Минобороны России.
"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30-ти и ранено до 15-ти националистов", - заявили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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