https://ria.ru/20220902/minoborony-1814039287.html

Российские силы уничтожили в Херсонской области более 30 националистов

Российские силы уничтожили в Херсонской области более 30 националистов - РИА Новости, 02.09.2022

Российские силы уничтожили в Херсонской области более 30 националистов

ВС РФ сосредоточенными ударами по позициям 60-й пехотной бригады в районе Добрянки и Нововоронцовки Херсонской области уничтожили более 30 и ранили до 15... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:09

2022-09-02T15:09

2022-09-02T16:55

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ сосредоточенными ударами по позициям 60-й пехотной бригады в районе Добрянки и Нововоронцовки Херсонской области уничтожили более 30 и ранили до 15 националистов, заявили в пятницу в Минобороны России."Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30-ти и ранено до 15-ти националистов", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20220902/spetsoperatsiya-1814044630.html

херсонская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины