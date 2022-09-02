https://ria.ru/20220902/makeevka-1814096140.html

Двое жителей Макеевки погибли из-за обстрела ВСУ

Двое жителей Макеевки погибли из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022

Двое жителей Макеевки погибли из-за обстрела ВСУ

Два человека погибли, еще два пострадали из-за обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:36

2022-09-02T17:36

2022-09-02T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще два пострадали из-за обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Калужской погибли два человека и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20220902/donbass-1813899564.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр