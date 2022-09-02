https://ria.ru/20220902/makeevka-1814096140.html
Двое жителей Макеевки погибли из-за обстрела ВСУ
Двое жителей Макеевки погибли из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022
Двое жителей Макеевки погибли из-за обстрела ВСУ
Два человека погибли, еще два пострадали из-за обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:36
2022-09-02T17:36
2022-09-02T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще два пострадали из-за обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Калужской погибли два человека и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:36 02.09.2022 (обновлено: 17:43 02.09.2022)
Двое жителей Макеевки погибли из-за обстрела ВСУ
Два человека погибли и два пострадали в Макеевке из-за обстрела украинскими войсками