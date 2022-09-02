Рейтинг@Mail.ru
В Триполи возобновились стычки между отрядами премьеров Ливии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/liviya-1814156749.html
В Триполи возобновились стычки между отрядами премьеров Ливии, пишут СМИ
В Триполи возобновились стычки между отрядами премьеров Ливии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2022
В Триполи возобновились стычки между отрядами премьеров Ливии, пишут СМИ
Вооруженные стычки между формированиями конкурирующих в Ливии премьеров возобновились в пятницу вечером в Триполи, сообщает портал "Аль-Марсад". РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:20
2022-09-02T22:20
в мире
триполи
ливия
тобрук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156300/66/1563006618_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cecd214ae20f87651a45a3f7d4ee9421.jpg
КАИР, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные стычки между формированиями конкурирующих в Ливии премьеров возобновились в пятницу вечером в Триполи, сообщает портал "Аль-Марсад".По данным СМИ, стычки с применением легкого стрелкового оружия произошли между лояльной главе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе "третьей пехотной ротой" и "55-м пехотным батальоном", союзным назначенному парламентом на востоке страны премьеру Фатхи Башаге.О пострадавших на данный момент не сообщается.В конце минувшей недели в центре Триполи и его окрестностях прошли ожесточенные столкновения между отрядами, лояльными Дбейбе, с одной стороны, и вооруженными формированиями Башаги. Бои длились двое суток и окончились в субботу вечером взятием под контроль близкими Дбейбе группировками районов Триполи, ранее находившихся под контролем командиров, близких к Башаге.По данным минздрава ПНЕ Ливии, в результате столкновений погибли 32 человека, еще 159 получили ранения.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
https://ria.ru/20220831/liviya-1813291882.html
https://ria.ru/20220902/liviya-1813872220.html
триполи
ливия
тобрук
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156300/66/1563006618_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0c24b5af7f1c08b3915c3cc275e972e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, триполи, ливия, тобрук
В мире, Триполи, Ливия, Тобрук
22:20 02.09.2022
 
В Триполи возобновились стычки между отрядами премьеров Ливии, пишут СМИ

Аль-Марсад: Стычки между отрядами конкурирующих в Ливии премьеров возобновились в Триполи

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Ситуация в Ливии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные стычки между формированиями конкурирующих в Ливии премьеров возобновились в пятницу вечером в Триполи, сообщает портал "Аль-Марсад".
По данным СМИ, стычки с применением легкого стрелкового оружия произошли между лояльной главе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе "третьей пехотной ротой" и "55-м пехотным батальоном", союзным назначенному парламентом на востоке страны премьеру Фатхи Башаге.
Боец оппозиции с флагом Ливии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 00:05
Россия призвала ливийских лидеров вернуться к диалогу
О пострадавших на данный момент не сообщается.
В конце минувшей недели в центре Триполи и его окрестностях прошли ожесточенные столкновения между отрядами, лояльными Дбейбе, с одной стороны, и вооруженными формированиями Башаги. Бои длились двое суток и окончились в субботу вечером взятием под контроль близкими Дбейбе группировками районов Триполи, ранее находившихся под контролем командиров, близких к Башаге.
По данным минздрава ПНЕ Ливии, в результате столкновений погибли 32 человека, еще 159 получили ранения.
В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
Военнослужащие Ливийской национальной армии - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 08:00
Ливийский бумеранг нацелился на Запад
 
В миреТриполиЛивияТобрук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала