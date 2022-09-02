https://ria.ru/20220902/liviya-1814156749.html

В Триполи возобновились стычки между отрядами премьеров Ливии, пишут СМИ

В Триполи возобновились стычки между отрядами премьеров Ливии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2022

В Триполи возобновились стычки между отрядами премьеров Ливии, пишут СМИ

Вооруженные стычки между формированиями конкурирующих в Ливии премьеров возобновились в пятницу вечером в Триполи, сообщает портал "Аль-Марсад". РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:20

2022-09-02T22:20

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КАИР, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные стычки между формированиями конкурирующих в Ливии премьеров возобновились в пятницу вечером в Триполи, сообщает портал "Аль-Марсад".По данным СМИ, стычки с применением легкого стрелкового оружия произошли между лояльной главе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе "третьей пехотной ротой" и "55-м пехотным батальоном", союзным назначенному парламентом на востоке страны премьеру Фатхи Башаге.О пострадавших на данный момент не сообщается.В конце минувшей недели в центре Триполи и его окрестностях прошли ожесточенные столкновения между отрядами, лояльными Дбейбе, с одной стороны, и вооруженными формированиями Башаги. Бои длились двое суток и окончились в субботу вечером взятием под контроль близкими Дбейбе группировками районов Триполи, ранее находившихся под контролем командиров, близких к Башаге.По данным минздрава ПНЕ Ливии, в результате столкновений погибли 32 человека, еще 159 получили ранения.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.

https://ria.ru/20220831/liviya-1813291882.html

https://ria.ru/20220902/liviya-1813872220.html

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