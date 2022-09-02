https://ria.ru/20220902/lechenie-1814082546.html

Онколог Минздрава: Россия получает запросы на радионуклиды от разных стран

Онколог Минздрава: Россия получает запросы на радионуклиды от разных стран - РИА Новости, 02.09.2022

Онколог Минздрава: Россия получает запросы на радионуклиды от разных стран

Россия получает большое количество запросов от разных стран на радионуклиды, которые нужны для лечения онкологических заболеваний, сообщил главный внештатный... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:57

2022-09-02T16:57

2022-09-02T16:57

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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ОБНИНСК, 2 сен - РИА Новости. Россия получает большое количество запросов от разных стран на радионуклиды, которые нужны для лечения онкологических заболеваний, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн."Огромное количество. Я имею в виду радионуклиды, и это наше сырье, из которого мы можем действительно здесь сами делать… свои конструкции, комбинации", - ответил Каприн журналистам на вопрос, есть ли запрос от зарубежных партнеров на российские технологии.Он отметил, что запрос идет из всех стран, в которых есть онкобольные.

https://ria.ru/20220831/onkolechenie-1813444989.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)