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Онколог Минздрава: Россия получает запросы на радионуклиды от разных стран - РИА Новости, 02.09.2022
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Онколог Минздрава: Россия получает запросы на радионуклиды от разных стран
Онколог Минздрава: Россия получает запросы на радионуклиды от разных стран - РИА Новости, 02.09.2022
Онколог Минздрава: Россия получает запросы на радионуклиды от разных стран
Россия получает большое количество запросов от разных стран на радионуклиды, которые нужны для лечения онкологических заболеваний, сообщил главный внештатный... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:57
2022-09-02T16:57
общество
здоровье - общество
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ОБНИНСК, 2 сен - РИА Новости. Россия получает большое количество запросов от разных стран на радионуклиды, которые нужны для лечения онкологических заболеваний, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн."Огромное количество. Я имею в виду радионуклиды, и это наше сырье, из которого мы можем действительно здесь сами делать… свои конструкции, комбинации", - ответил Каприн журналистам на вопрос, есть ли запрос от зарубежных партнеров на российские технологии.Он отметил, что запрос идет из всех стран, в которых есть онкобольные.
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общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
16:57 02.09.2022
 
Онколог Минздрава: Россия получает запросы на радионуклиды от разных стран

Главный онколог Минздрава Каприн: Россия получает запросы на радионуклиды от разных стран

© Фото : Предоставлено пресс-службой ФГБУ "НМИЦ радиологии"Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой ФГБУ "НМИЦ радиологии"
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Архивное фото
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ОБНИНСК, 2 сен - РИА Новости. Россия получает большое количество запросов от разных стран на радионуклиды, которые нужны для лечения онкологических заболеваний, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.
"Огромное количество. Я имею в виду радионуклиды, и это наше сырье, из которого мы можем действительно здесь сами делать… свои конструкции, комбинации", - ответил Каприн журналистам на вопрос, есть ли запрос от зарубежных партнеров на российские технологии.
Он отметил, что запрос идет из всех стран, в которых есть онкобольные.
Директор РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова Сергей Поляков и заместитель директора РНПЦ по научной работе профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей Красный - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 15:17Союзное государство
Союзная программа дает возможность онкобольным из Белоруссии лечиться в РФ
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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