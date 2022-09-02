Рейтинг@Mail.ru
В ссузах Кузбасса откроют восемнадцать инновационных мастерских - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/kuzbass-1813952059.html
В ссузах Кузбасса откроют восемнадцать инновационных мастерских
В ссузах Кузбасса откроют восемнадцать инновационных мастерских - РИА Новости, 02.09.2022
В ссузах Кузбасса откроют восемнадцать инновационных мастерских
Восемнадцать инновационных мастерских откроют в ссузах Кузбасса в новом учебном году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:43
2022-09-02T11:43
кемеровская область
кемерово
новокузнецк
прокопьевск
сергей цивилев
общество
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813947374_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1b5148c399d77b6a791f7197eb9ae05d.jpg
КЕМЕРОВО, 2 сен – РИА Новости. Восемнадцать инновационных мастерских откроют в ссузах Кузбасса в новом учебном году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Двенадцать лабораторий разной направленности уже начали работу в четырех учреждениях среднего профобразования Кемерова, Кемеровского округа и Новокузнецка. До конца года оснастят еще 6 мастерских в Прокопьевске и Юрге. В инновационных мастерских смогут заниматься 10 тысяч кузбасских студентов", – говорится в сообщении.Отмечается, что создание инновационных мастерских в организациях среднего профессионального образования проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование".Уточняется, что в Кемеровском аграрном техникуме имени Г. П. Левина работают мастерские по компетенциям "ветеринария" и "эксплуатация сельскохозяйственных машин". Будущие ветеринары научатся работать с сырьем животного и растительного происхождения и проводить анализы проб биологического материала. Мастерская сельскохозяйственных машин позволит студентам выполнять работы на современных тракторах, а также научиться диагностике двигателя.В Новокузнецком торгово-экономическом техникуме открылись мастерские по компетенциям "кондитерское дело" и "хлебопечение". Студенты освоят техники изготовления шоколада, конфет ручной работы, тортов и десертов.На базе Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг открылось сразу пять мастерских по компетенциям "поварское дело", "кондитерское дело", "хлебопечение". Общая площадь отремонтированных и оснащенных помещений - 776 квадратных метров. В Сибирском колледже сервиса и технологий в Кемерове открылись учебно-производственные лаборатории по компетенциям "графический дизайн", "эстетическая косметология" и "парикмахерское искусство".В начале сентября в Юргинском техникуме машиностроения и информационных технологий запланирован запуск четырех мастерских по компетенциям "неразрушающий контроль", "инженерный дизайн CAD", "информационные технологии BIM", "мехатроника". В ноябре в Прокопьевском строительном техникуме будут открыты две мастерские по компетенциям "кирпичная кладка" и "строительство и штукатурные работы"."Молодые профессионалы сейчас очень востребованы во всех отраслях, поэтому подготовке кадров уделяем особое внимание. Мы создаем все условия, чтобы молодежь могла реализоваться. До конца года в колледжах Кузбасса будет работать 90 инновационных мастерских. Студенты могут осваивать азы выбранных профессий на самом высоком уровне, сразу получать те компетенции, которые им позволят быстро освоиться на производстве", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
https://ria.ru/20220902/profobuchenie-1813932496.html
https://ria.ru/20220831/kolledzhi-1813324185.html
кемеровская область
кемерово
новокузнецк
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813947374_137:0:1274:853_1920x0_80_0_0_c5a9a842f353786b03eee864efc6a1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, кемерово, новокузнецк, прокопьевск, сергей цивилев, общество, образование - общество
Кемеровская область, Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Сергей Цивилев, Общество, Образование - Общество
11:43 02.09.2022
 
В ссузах Кузбасса откроют восемнадцать инновационных мастерских

В новом учебном году в ссузах Кузбасса откроют восемнадцать инновационных мастерских

© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса Мастерская на базе учреждения среднего профессионального образования в Кемеровской области
Мастерская на базе учреждения среднего профессионального образования в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Мастерская на базе учреждения среднего профессионального образования в Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 2 сен – РИА Новости. Восемнадцать инновационных мастерских откроют в ссузах Кузбасса в новом учебном году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Двенадцать лабораторий разной направленности уже начали работу в четырех учреждениях среднего профобразования Кемерова, Кемеровского округа и Новокузнецка. До конца года оснастят еще 6 мастерских в Прокопьевске и Юрге. В инновационных мастерских смогут заниматься 10 тысяч кузбасских студентов", – говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса Мастерская на базе учреждения среднего профессионального образования в Кемеровской области
Мастерская на базе учреждения среднего профессионального образования в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Мастерская на базе учреждения среднего профессионального образования в Кемеровской области
Отмечается, что создание инновационных мастерских в организациях среднего профессионального образования проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование".
Уточняется, что в Кемеровском аграрном техникуме имени Г. П. Левина работают мастерские по компетенциям "ветеринария" и "эксплуатация сельскохозяйственных машин". Будущие ветеринары научатся работать с сырьем животного и растительного происхождения и проводить анализы проб биологического материала. Мастерская сельскохозяйственных машин позволит студентам выполнять работы на современных тракторах, а также научиться диагностике двигателя.
В Новокузнецком торгово-экономическом техникуме открылись мастерские по компетенциям "кондитерское дело" и "хлебопечение". Студенты освоят техники изготовления шоколада, конфет ручной работы, тортов и десертов.
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
Вчера, 10:53Вологодская область
Луценко: три череповецких колледжа перешли на новую систему профобучения
На базе Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг открылось сразу пять мастерских по компетенциям "поварское дело", "кондитерское дело", "хлебопечение". Общая площадь отремонтированных и оснащенных помещений - 776 квадратных метров. В Сибирском колледже сервиса и технологий в Кемерове открылись учебно-производственные лаборатории по компетенциям "графический дизайн", "эстетическая косметология" и "парикмахерское искусство".
В начале сентября в Юргинском техникуме машиностроения и информационных технологий запланирован запуск четырех мастерских по компетенциям "неразрушающий контроль", "инженерный дизайн CAD", "информационные технологии BIM", "мехатроника". В ноябре в Прокопьевском строительном техникуме будут открыты две мастерские по компетенциям "кирпичная кладка" и "строительство и штукатурные работы".
"Молодые профессионалы сейчас очень востребованы во всех отраслях, поэтому подготовке кадров уделяем особое внимание. Мы создаем все условия, чтобы молодежь могла реализоваться. До конца года в колледжах Кузбасса будет работать 90 инновационных мастерских. Студенты могут осваивать азы выбранных профессий на самом высоком уровне, сразу получать те компетенции, которые им позволят быстро освоиться на производстве", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Студенты политехнического колледжа на занятии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 09:05Амурская область
В амурских колледжах открылись мастерские по нацпроекту "Образование"
 
Кемеровская областьКемеровоНовокузнецкПрокопьевскСергей ЦивилевОбществоОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала