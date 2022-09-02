https://ria.ru/20220902/kuzbass-1813952059.html

В ссузах Кузбасса откроют восемнадцать инновационных мастерских

В ссузах Кузбасса откроют восемнадцать инновационных мастерских - РИА Новости, 02.09.2022

В ссузах Кузбасса откроют восемнадцать инновационных мастерских

Восемнадцать инновационных мастерских откроют в ссузах Кузбасса в новом учебном году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:43

2022-09-02T11:43

2022-09-02T11:43

кемеровская область

кемерово

новокузнецк

прокопьевск

сергей цивилев

общество

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813947374_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1b5148c399d77b6a791f7197eb9ae05d.jpg

КЕМЕРОВО, 2 сен – РИА Новости. Восемнадцать инновационных мастерских откроют в ссузах Кузбасса в новом учебном году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Двенадцать лабораторий разной направленности уже начали работу в четырех учреждениях среднего профобразования Кемерова, Кемеровского округа и Новокузнецка. До конца года оснастят еще 6 мастерских в Прокопьевске и Юрге. В инновационных мастерских смогут заниматься 10 тысяч кузбасских студентов", – говорится в сообщении.Отмечается, что создание инновационных мастерских в организациях среднего профессионального образования проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование".Уточняется, что в Кемеровском аграрном техникуме имени Г. П. Левина работают мастерские по компетенциям "ветеринария" и "эксплуатация сельскохозяйственных машин". Будущие ветеринары научатся работать с сырьем животного и растительного происхождения и проводить анализы проб биологического материала. Мастерская сельскохозяйственных машин позволит студентам выполнять работы на современных тракторах, а также научиться диагностике двигателя.В Новокузнецком торгово-экономическом техникуме открылись мастерские по компетенциям "кондитерское дело" и "хлебопечение". Студенты освоят техники изготовления шоколада, конфет ручной работы, тортов и десертов.На базе Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг открылось сразу пять мастерских по компетенциям "поварское дело", "кондитерское дело", "хлебопечение". Общая площадь отремонтированных и оснащенных помещений - 776 квадратных метров. В Сибирском колледже сервиса и технологий в Кемерове открылись учебно-производственные лаборатории по компетенциям "графический дизайн", "эстетическая косметология" и "парикмахерское искусство".В начале сентября в Юргинском техникуме машиностроения и информационных технологий запланирован запуск четырех мастерских по компетенциям "неразрушающий контроль", "инженерный дизайн CAD", "информационные технологии BIM", "мехатроника". В ноябре в Прокопьевском строительном техникуме будут открыты две мастерские по компетенциям "кирпичная кладка" и "строительство и штукатурные работы"."Молодые профессионалы сейчас очень востребованы во всех отраслях, поэтому подготовке кадров уделяем особое внимание. Мы создаем все условия, чтобы молодежь могла реализоваться. До конца года в колледжах Кузбасса будет работать 90 инновационных мастерских. Студенты могут осваивать азы выбранных профессий на самом высоком уровне, сразу получать те компетенции, которые им позволят быстро освоиться на производстве", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.

https://ria.ru/20220902/profobuchenie-1813932496.html

https://ria.ru/20220831/kolledzhi-1813324185.html

кемеровская область

кемерово

новокузнецк

прокопьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кемеровская область, кемерово, новокузнецк, прокопьевск, сергей цивилев, общество, образование - общество