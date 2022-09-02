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Курс доллара вырос до 60,34 рубля
Курс доллара вырос до 60,34 рубля - РИА Новости, 02.09.2022
Курс доллара вырос до 60,34 рубля
Курс рубля в начале торгов пятницы несколько снижается против доллара и евро, которые торгуются около 60,3 и 60,2 рубля соответственно, следует из данных... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:07
2022-09-02T10:07
2022-09-02T10:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы несколько снижается против доллара и евро, которые торгуются около 60,3 и 60,2 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышается на 3 копейки, до 60,34 рубля, евро - на 27 копеек, до 60,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Курс рубля, Курс доллара
10:07 02.09.2022 (обновлено: 10:16 02.09.2022)
Курс доллара вырос до 60,34 рубля
Курс доллара в начале торгов вырос до 60,34 рубля, евро — до 60,17 рубля