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Курс доллара вырос до 60,34 рубля

Курс доллара вырос до 60,34 рубля - РИА Новости, 02.09.2022

Курс доллара вырос до 60,34 рубля

Курс рубля в начале торгов пятницы несколько снижается против доллара и евро, которые торгуются около 60,3 и 60,2 рубля соответственно, следует из данных... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:07

2022-09-02T10:07

2022-09-02T10:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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курс доллара

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы несколько снижается против доллара и евро, которые торгуются около 60,3 и 60,2 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышается на 3 копейки, до 60,34 рубля, евро - на 27 копеек, до 60,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс рубля, курс доллара