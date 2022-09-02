https://ria.ru/20220902/krizis-1814025442.html

США получают выгоду с энергокризиса в Европе, заявили в МИД Китая

США получают выгоду с энергокризиса в Европе, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 02.09.2022

США получают выгоду с энергокризиса в Европе, заявили в МИД Китая

США, будучи инициатором ситуации на Украине, теперь наблюдают за энергетическим кризисом в Европе с другого берега, получают выгоду и сверхприбыли, заявил на... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:33

2022-09-02T14:33

2022-09-02T14:33

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ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. США, будучи инициатором ситуации на Украине, теперь наблюдают за энергетическим кризисом в Европе с другого берега, получают выгоду и сверхприбыли, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Эскалация украинского кризиса затянулась более чем на полгода, это еще раз доказывает, что односторонние санкции США и Запада не могут решить проблему, а напротив, их побочные эффекты и последствия непрерывно накладываются друг на друга, как снежный ком, и расползаются", - заявил дипломат.По словам Чжао Лицзяня, он обратил внимание на сообщения о том, что разница цен на газ на европейском и американском рынках достигла рекордных показателей, разрыв в ценах уже превышает 10 раз. Он добавил, что согласно данным, опубликованным новостным порталом Business Insider, американские компании могут получить более 100 миллионов долларов сверхприбыли с каждого судна, поставляющего СПГ в Европу."Очевидно, что в то время, как американские торговцы оружием и продовольствием один за другим воспользовались украинским кризисом, чтобы нажиться, продавцы энергоносителей в США также не остались позади", – указал он.Дипломат при этом добавил, что жителям Европы "приходится сталкиваться с резким ростом цен на электроэнергию, снижением температур отопления и даже систематизированными отключениями электроэнергии"."США, будучи инициатором украинского кризиса, стали самым большим победителем, они созерцают огонь с противоположного берега и извлекают выгоду, это заслуживает того, чтобы мировая общественность задумалась и проявила бдительность", - подытожил он.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220901/kitay-1813708950.html

https://ria.ru/20220822/ssha-1811344033.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, европа, чжао лицзянь, китай, россия