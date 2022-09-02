Рейтинг@Mail.ru
США получают выгоду с энергокризиса в Европе, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/krizis-1814025442.html
США получают выгоду с энергокризиса в Европе, заявили в МИД Китая
США получают выгоду с энергокризиса в Европе, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 02.09.2022
США получают выгоду с энергокризиса в Европе, заявили в МИД Китая
США, будучи инициатором ситуации на Украине, теперь наблюдают за энергетическим кризисом в Европе с другого берега, получают выгоду и сверхприбыли, заявил на... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:33
2022-09-02T14:33
в мире
сша
европа
чжао лицзянь
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_1cbf77e3ca663725d38d80911f27ac9a.jpg
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. США, будучи инициатором ситуации на Украине, теперь наблюдают за энергетическим кризисом в Европе с другого берега, получают выгоду и сверхприбыли, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Эскалация украинского кризиса затянулась более чем на полгода, это еще раз доказывает, что односторонние санкции США и Запада не могут решить проблему, а напротив, их побочные эффекты и последствия непрерывно накладываются друг на друга, как снежный ком, и расползаются", - заявил дипломат.По словам Чжао Лицзяня, он обратил внимание на сообщения о том, что разница цен на газ на европейском и американском рынках достигла рекордных показателей, разрыв в ценах уже превышает 10 раз. Он добавил, что согласно данным, опубликованным новостным порталом Business Insider, американские компании могут получить более 100 миллионов долларов сверхприбыли с каждого судна, поставляющего СПГ в Европу."Очевидно, что в то время, как американские торговцы оружием и продовольствием один за другим воспользовались украинским кризисом, чтобы нажиться, продавцы энергоносителей в США также не остались позади", – указал он.Дипломат при этом добавил, что жителям Европы "приходится сталкиваться с резким ростом цен на электроэнергию, снижением температур отопления и даже систематизированными отключениями электроэнергии"."США, будучи инициатором украинского кризиса, стали самым большим победителем, они созерцают огонь с противоположного берега и извлекают выгоду, это заслуживает того, чтобы мировая общественность задумалась и проявила бдительность", - подытожил он.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220901/kitay-1813708950.html
https://ria.ru/20220822/ssha-1811344033.html
сша
европа
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7a4498de3e2dfde70667a8034fc93fab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, чжао лицзянь, китай, россия
В мире, США, Европа, Чжао Лицзянь, Китай, Россия
14:33 02.09.2022
 
США получают выгоду с энергокризиса в Европе, заявили в МИД Китая

МИД КНР: США, развязавшие конфликт на Украине, получают сверхприбыли с энергокризиса

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. США, будучи инициатором ситуации на Украине, теперь наблюдают за энергетическим кризисом в Европе с другого берега, получают выгоду и сверхприбыли, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Эскалация украинского кризиса затянулась более чем на полгода, это еще раз доказывает, что односторонние санкции США и Запада не могут решить проблему, а напротив, их побочные эффекты и последствия непрерывно накладываются друг на друга, как снежный ком, и расползаются", - заявил дипломат.
Флаги США и Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 13:31
Китай обвинил США в технологической блокаде
По словам Чжао Лицзяня, он обратил внимание на сообщения о том, что разница цен на газ на европейском и американском рынках достигла рекордных показателей, разрыв в ценах уже превышает 10 раз. Он добавил, что согласно данным, опубликованным новостным порталом Business Insider, американские компании могут получить более 100 миллионов долларов сверхприбыли с каждого судна, поставляющего СПГ в Европу.
"Очевидно, что в то время, как американские торговцы оружием и продовольствием один за другим воспользовались украинским кризисом, чтобы нажиться, продавцы энергоносителей в США также не остались позади", – указал он.
Дипломат при этом добавил, что жителям Европы "приходится сталкиваться с резким ростом цен на электроэнергию, снижением температур отопления и даже систематизированными отключениями электроэнергии".
"США, будучи инициатором украинского кризиса, стали самым большим победителем, они созерцают огонь с противоположного берега и извлекают выгоду, это заслуживает того, чтобы мировая общественность задумалась и проявила бдительность", - подытожил он.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 16:10
В Китае рассказали, как сближение Москвы и Пекина "разорвет" США
 
В миреСШАЕвропаЧжао ЛицзяньКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала