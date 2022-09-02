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Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю - РИА Новости, 02.09.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220902/kreml-1814091604.html
Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю
Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю - РИА Новости, 02.09.2022
Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю, видеоверсия познавательной прогулки транслировалась в рамках РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:22
2022-09-02T17:22
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижегородская область
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю, видеоверсия познавательной прогулки транслировалась в рамках просветительского марафона "Знание".Российское общество "Знание" проводит марафон "Знание" с 31 августа по 2 сентября. Нижний Новгород стал одной из площадок марафона с тематическим треком "Знание. Наследие России".Губернатор рассказал юным нижегородцам и москвичам – участникам и призерам "Большой перемены" - об истории Нижегородского кремля. Каменный кремль был построен еще в начале XVI века на месте деревянной крепости. По своим размерам Нижегородский кремль лишь незначительно уступает московскому.Как подчеркнул Никитин, кремль был одним из главных форпостов на востоке страны и ни разу не был взят врагами. На территории Нижегородского кремля сохранилось много архитектурных памятников, об истории которых глава региона рассказал юным участникам акции. Часть из них была восстановлена в преддверии юбилея города."Мы провели большую работу по обновлению Кремля к 800-летию города. Важно, чтобы Нижегородский кремль был удобен и интересен людям всех возрастов, особенно семьям с детьми", – отметил губернатор Нижегородской области.По словам Никитина, были восстановлены святыни Кремля, создана большая детская площадка, благоустроен Губернаторский сад, возвращен исторический облик первой улице города – Ивановскому съезду. Глава региона напомнил и об уникальной особенности Нижегородского кремля: возможности пройтись по всему периметру стен, составляющему более 2 километров.Школьники вместе с губернатором поднялись на колокольню в кремле, откуда открывается один из лучших видов на город. Колокольня была воссоздана в 2021 году в ее историческом облике.Также Глеб Никитин рассказал детям о планах развития города и региона, отметив большие перспективы для тех, кто будет здесь жить и работать."Хотелось рассказать ребятам о позитивных изменениях. Нам необходимо мотивировать молодежь жить и работать в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что получилось заинтересовать. Приглашаем в Нижний молодежь со всей страны", - сказал глава региона.
https://ria.ru/20220901/shkola-1813771717.html
https://ria.ru/20220819/marshruty-1810783585.html
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общество, глеб никитин, нижегородская область, нижний новгород, россия
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия
17:22 02.09.2022
 
Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю

Глава Нижегородской области Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю

© Фото : Правительство Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Правительство Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю, видеоверсия познавательной прогулки транслировалась в рамках просветительского марафона "Знание".
Российское общество "Знание" проводит марафон "Знание" с 31 августа по 2 сентября. Нижний Новгород стал одной из площадок марафона с тематическим треком "Знание. Наследие России".
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Губернатор рассказал юным нижегородцам и москвичам – участникам и призерам "Большой перемены" - об истории Нижегородского кремля. Каменный кремль был построен еще в начале XVI века на месте деревянной крепости. По своим размерам Нижегородский кремль лишь незначительно уступает московскому.
Как подчеркнул Никитин, кремль был одним из главных форпостов на востоке страны и ни разу не был взят врагами. На территории Нижегородского кремля сохранилось много архитектурных памятников, об истории которых глава региона рассказал юным участникам акции. Часть из них была восстановлена в преддверии юбилея города.
"Мы провели большую работу по обновлению Кремля к 800-летию города. Важно, чтобы Нижегородский кремль был удобен и интересен людям всех возрастов, особенно семьям с детьми", – отметил губернатор Нижегородской области.
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По словам Никитина, были восстановлены святыни Кремля, создана большая детская площадка, благоустроен Губернаторский сад, возвращен исторический облик первой улице города – Ивановскому съезду. Глава региона напомнил и об уникальной особенности Нижегородского кремля: возможности пройтись по всему периметру стен, составляющему более 2 километров.
Школьники вместе с губернатором поднялись на колокольню в кремле, откуда открывается один из лучших видов на город. Колокольня была воссоздана в 2021 году в ее историческом облике.
Также Глеб Никитин рассказал детям о планах развития города и региона, отметив большие перспективы для тех, кто будет здесь жить и работать.
"Хотелось рассказать ребятам о позитивных изменениях. Нам необходимо мотивировать молодежь жить и работать в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что получилось заинтересовать. Приглашаем в Нижний молодежь со всей страны", - сказал глава региона.
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Нижегородская областьОбществоГлеб НикитинНижегородская областьНижний НовгородРоссия
 
 
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