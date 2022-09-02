https://ria.ru/20220902/kreml-1814091604.html
Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю
Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю - РИА Новости, 02.09.2022
Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю, видеоверсия познавательной прогулки транслировалась в рамках РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:22
2022-09-02T17:22
2022-09-02T17:22
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижегородская область
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю, видеоверсия познавательной прогулки транслировалась в рамках просветительского марафона "Знание".Российское общество "Знание" проводит марафон "Знание" с 31 августа по 2 сентября. Нижний Новгород стал одной из площадок марафона с тематическим треком "Знание. Наследие России".Губернатор рассказал юным нижегородцам и москвичам – участникам и призерам "Большой перемены" - об истории Нижегородского кремля. Каменный кремль был построен еще в начале XVI века на месте деревянной крепости. По своим размерам Нижегородский кремль лишь незначительно уступает московскому.Как подчеркнул Никитин, кремль был одним из главных форпостов на востоке страны и ни разу не был взят врагами. На территории Нижегородского кремля сохранилось много архитектурных памятников, об истории которых глава региона рассказал юным участникам акции. Часть из них была восстановлена в преддверии юбилея города."Мы провели большую работу по обновлению Кремля к 800-летию города. Важно, чтобы Нижегородский кремль был удобен и интересен людям всех возрастов, особенно семьям с детьми", – отметил губернатор Нижегородской области.По словам Никитина, были восстановлены святыни Кремля, создана большая детская площадка, благоустроен Губернаторский сад, возвращен исторический облик первой улице города – Ивановскому съезду. Глава региона напомнил и об уникальной особенности Нижегородского кремля: возможности пройтись по всему периметру стен, составляющему более 2 километров.Школьники вместе с губернатором поднялись на колокольню в кремле, откуда открывается один из лучших видов на город. Колокольня была воссоздана в 2021 году в ее историческом облике.Также Глеб Никитин рассказал детям о планах развития города и региона, отметив большие перспективы для тех, кто будет здесь жить и работать."Хотелось рассказать ребятам о позитивных изменениях. Нам необходимо мотивировать молодежь жить и работать в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что получилось заинтересовать. Приглашаем в Нижний молодежь со всей страны", - сказал глава региона.
https://ria.ru/20220901/shkola-1813771717.html
https://ria.ru/20220819/marshruty-1810783585.html
https://ria.ru/20220831/klyuchi-1813547094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, глеб никитин, нижегородская область, нижний новгород, россия
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия
Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю
Глава Нижегородской области Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю, видеоверсия познавательной прогулки транслировалась в рамках просветительского марафона "Знание".
Российское общество "Знание" проводит марафон "Знание" с 31 августа по 2 сентября. Нижний Новгород
стал одной из площадок марафона с тематическим треком "Знание. Наследие России".
Губернатор рассказал юным нижегородцам и москвичам – участникам и призерам "Большой перемены" - об истории Нижегородского кремля. Каменный кремль был построен еще в начале XVI века на месте деревянной крепости. По своим размерам Нижегородский кремль лишь незначительно уступает московскому.
Как подчеркнул Никитин, кремль был одним из главных форпостов на востоке страны и ни разу не был взят врагами. На территории Нижегородского кремля сохранилось много архитектурных памятников, об истории которых глава региона рассказал юным участникам акции. Часть из них была восстановлена в преддверии юбилея города.
"Мы провели большую работу по обновлению Кремля к 800-летию города. Важно, чтобы Нижегородский кремль был удобен и интересен людям всех возрастов, особенно семьям с детьми", – отметил губернатор Нижегородской области
.
По словам Никитина, были восстановлены святыни Кремля, создана большая детская площадка, благоустроен Губернаторский сад, возвращен исторический облик первой улице города – Ивановскому съезду. Глава региона напомнил и об уникальной особенности Нижегородского кремля: возможности пройтись по всему периметру стен, составляющему более 2 километров.
Школьники вместе с губернатором поднялись на колокольню в кремле, откуда открывается один из лучших видов на город. Колокольня была воссоздана в 2021 году в ее историческом облике.
Также Глеб Никитин
рассказал детям о планах развития города и региона, отметив большие перспективы для тех, кто будет здесь жить и работать.
"Хотелось рассказать ребятам о позитивных изменениях. Нам необходимо мотивировать молодежь жить и работать в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что получилось заинтересовать. Приглашаем в Нижний молодежь со всей страны", - сказал глава региона.