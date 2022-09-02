https://ria.ru/20220902/kreml-1814091604.html

Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю

Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю - РИА Новости, 02.09.2022

Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю, видеоверсия познавательной прогулки транслировалась в рамках РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:22

2022-09-02T17:22

2022-09-02T17:22

нижегородская область

общество

глеб никитин

нижегородская область

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел школьникам экскурсию по Нижегородскому кремлю, видеоверсия познавательной прогулки транслировалась в рамках просветительского марафона "Знание".Российское общество "Знание" проводит марафон "Знание" с 31 августа по 2 сентября. Нижний Новгород стал одной из площадок марафона с тематическим треком "Знание. Наследие России".Губернатор рассказал юным нижегородцам и москвичам – участникам и призерам "Большой перемены" - об истории Нижегородского кремля. Каменный кремль был построен еще в начале XVI века на месте деревянной крепости. По своим размерам Нижегородский кремль лишь незначительно уступает московскому.Как подчеркнул Никитин, кремль был одним из главных форпостов на востоке страны и ни разу не был взят врагами. На территории Нижегородского кремля сохранилось много архитектурных памятников, об истории которых глава региона рассказал юным участникам акции. Часть из них была восстановлена в преддверии юбилея города."Мы провели большую работу по обновлению Кремля к 800-летию города. Важно, чтобы Нижегородский кремль был удобен и интересен людям всех возрастов, особенно семьям с детьми", – отметил губернатор Нижегородской области.По словам Никитина, были восстановлены святыни Кремля, создана большая детская площадка, благоустроен Губернаторский сад, возвращен исторический облик первой улице города – Ивановскому съезду. Глава региона напомнил и об уникальной особенности Нижегородского кремля: возможности пройтись по всему периметру стен, составляющему более 2 километров.Школьники вместе с губернатором поднялись на колокольню в кремле, откуда открывается один из лучших видов на город. Колокольня была воссоздана в 2021 году в ее историческом облике.Также Глеб Никитин рассказал детям о планах развития города и региона, отметив большие перспективы для тех, кто будет здесь жить и работать."Хотелось рассказать ребятам о позитивных изменениях. Нам необходимо мотивировать молодежь жить и работать в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что получилось заинтересовать. Приглашаем в Нижний молодежь со всей страны", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20220901/shkola-1813771717.html

https://ria.ru/20220819/marshruty-1810783585.html

https://ria.ru/20220831/klyuchi-1813547094.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, глеб никитин, нижегородская область, нижний новгород, россия