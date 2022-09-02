https://ria.ru/20220902/kredity-1814063575.html

МСП Банк одобрил льготные кредиты инновационным компаниям на 3 млрд рублей

МСП Банк одобрил льготные кредиты инновационным компаниям на 3 млрд рублей - РИА Новости, 02.09.2022

МСП Банк одобрил льготные кредиты инновационным компаниям на 3 млрд рублей

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала действия правительственной программы "Взлет - от стартапа до IPO" одобрил льготные кредиты российским... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:09

2022-09-02T16:09

2022-09-02T16:09

мсп банк

корпорация мсп

россия

александр исаевич

максим решетников

петр засельский

экономика

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала действия правительственной программы "Взлет - от стартапа до IPO" одобрил льготные кредиты российским инновационным компаниям на сумму около 3 миллиардов рублей, из которых более 1 миллиарда уже получены предпринимателями, сообщает пресс-служба банка.Условия программы "Взлет — от стартапа до IPO", реализуемой Минэкономразвития, разработаны специально для поддержки высокотехнологичных организаций из числа малых и средних предприятий. В рамках программы компании могут получить до 500 миллионов рублей сроком до 3 лет по ставке 3% годовых."Программа льготного кредитования высокотехнологичных предприятий стартовала в апреле 2022 года, а уже в мае начались первые выдачи. За это время льготными кредитами по программе воспользовались уже 17 компаний. Среди получивших кредиты — производители нейротехнологий, инновационных материалов, высокотехнологичных решений для повышения безопасности на дорогах, элементов искусственного интеллекта, других перспективных направлений", - сказал глава Минэка Максим Решетников, слова которого приводятся на сайте министерства.В свою очередь, председатель правления МСП Банка Петр Засельский отметил, что поддержку банка получили высокотехнологичные компании, деятельность которых "закладывает фундамент российской экономики будущего"."Благодаря льготному кредитованию МСП Банка эти компании могут с уверенностью смотреть в завтрашний день, сосредоточившись на масштабировании своего бизнеса и создании новых рабочих места", - сказал Засельский.В частности, одна из крупных кредитных линий на 500 миллионов рублейоткрыта компании-производителю композиционных материалов, применяемых, в частности, авиационной и космической отраслях."Все проекты проходят экспертизу экспертного совета, сформированного при Корпорации МСП. Очень важно, что мы помогаем предпринимателям на всех этапах прохождения заявки, которая подается через цифровую платформу МСП.РФ, где уже есть предзаполнение полей. Помогаем со всеми документами, заключениями об инновационности. Нам важно, чтобы как можно больше предпринимателей смогли воспользоваться льготным кредитом", - отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220830/kreditovanie-1813090277.html

https://ria.ru/20220810/otsrochka-1808532872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, корпорация мсп, россия, александр исаевич, максим решетников, петр засельский, экономика