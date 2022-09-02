https://ria.ru/20220902/koronavirus-1813946081.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 180 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 180 больных COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 180 больных COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2469 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:26
2022-09-02T11:26
2022-09-02T11:26
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2469 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 6 человек. Госпитализированы 180 пациентов, выздоровели 1973 человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 2641 человек.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, общество
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Общество
В Подмосковье за сутки госпитализировали 180 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 2469 новых случаев COVID-19, шесть человек умерли