https://ria.ru/20220902/koronavirus-1813945306.html

В Москве за сутки госпитализировали 282 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 282 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 282 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 6205 случаев COVID-19, 32 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:25

2022-09-02T11:25

2022-09-02T11:26

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 6205 случаев COVID-19, 32 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6205, госпитализированы - 282 человека, выздоровели - 6918 человек, 32 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 7242 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 042 552 случаев коронавируса, выздоровели 2 815 479 человек, умерли 45 215 человек.

https://ria.ru/20220902/koronavirus-1813942249.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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