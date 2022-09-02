https://ria.ru/20220902/koronavirus-1813945306.html
В Москве за сутки госпитализировали 282 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 282 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 282 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 6205 случаев COVID-19, 32 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:25
2022-09-02T11:25
2022-09-02T11:26
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 6205 случаев COVID-19, 32 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6205, госпитализированы - 282 человека, выздоровели - 6918 человек, 32 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 7242 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 042 552 случаев коронавируса, выздоровели 2 815 479 человек, умерли 45 215 человек.
https://ria.ru/20220902/koronavirus-1813942249.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:25 02.09.2022 (обновлено: 11:26 02.09.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 282 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 6205 новых случаев COVID-19, умерли 32 человека