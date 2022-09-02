https://ria.ru/20220902/koronavirus-1813942249.html
В России за сутки госпитализировали 3726 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3726 больных COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2022
В России за сутки госпитализировали 3726 больных COVID-19
Почти 51 тысяча новых случаев коронавируса выявлена в России за сутки, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:20
2022-09-02T11:20
2022-09-02T11:20
распространение коронавируса
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Почти 51 тысяча новых случаев коронавируса выявлена в России за сутки, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 3726 человек, что на 9,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 26 субъектах, снижение — в 55, ситуация не изменилась в 4 субъектах."Выздоровело за сутки 37 012 человек, или на 5% меньше в сравнении с 1 сентября 2022 года. Выявлено 50 952 новых случая COVID-19. Умер за сутки 91 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3726 больных COVID-19
В России за сутки выявили 50 952 новых случая COVID-19, умер 91 человек