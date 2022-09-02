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Шойгу: на Московской конференции по безопасности поддержали курс России - РИА Новости, 02.09.2022
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Шойгу: на Московской конференции по безопасности поддержали курс России
Шойгу: на Московской конференции по безопасности поддержали курс России - РИА Новости, 02.09.2022
Шойгу: на Московской конференции по безопасности поддержали курс России
Московская конференция по безопасности доказала бессмысленость попыток Запада изолировать Россию - главы иностранных военных ведомств заявили о поддержке... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:10
2022-09-02T12:10
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московская конференция по безопасности доказала бессмысленость попыток Запада изолировать Россию - главы иностранных военных ведомств заявили о поддержке российской внешнеполитической линии, заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны России."Центральной темой дискуссии стало формирование новой архитектуры безопасности в условиях становления многополярного мира. Выступающие на форуме главы военных ведомств заявили о поддержке внешнеполитической линии российского руководства и намерении развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией. Таким образом, конференция показала, что попытки Запада изолировать нашу страну оказались бессмысленными", - заявил Шойгу.Он напомнил, что конференция собрала более 700 делегатов из 70 стран и шести международных организаций, включая руководителей военных ведомств, ведущих российских и зарубежных военных экспертов.
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в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
В мире, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу
12:10 02.09.2022
 
Шойгу: на Московской конференции по безопасности поддержали курс России

Шойгу: на Московской конференции по безопасности поддержали внешнеполитический курс России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московская конференция по безопасности доказала бессмысленость попыток Запада изолировать Россию - главы иностранных военных ведомств заявили о поддержке российской внешнеполитической линии, заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны России.
"Центральной темой дискуссии стало формирование новой архитектуры безопасности в условиях становления многополярного мира. Выступающие на форуме главы военных ведомств заявили о поддержке внешнеполитической линии российского руководства и намерении развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией. Таким образом, конференция показала, что попытки Запада изолировать нашу страну оказались бессмысленными", - заявил Шойгу.
Он напомнил, что конференция собрала более 700 делегатов из 70 стран и шести международных организаций, включая руководителей военных ведомств, ведущих российских и зарубежных военных экспертов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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