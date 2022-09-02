https://ria.ru/20220902/konferentsiya-1813967038.html

Шойгу: на Московской конференции по безопасности поддержали курс России

Шойгу: на Московской конференции по безопасности поддержали курс России - РИА Новости, 02.09.2022

Шойгу: на Московской конференции по безопасности поддержали курс России

Московская конференция по безопасности доказала бессмысленость попыток Запада изолировать Россию - главы иностранных военных ведомств заявили о поддержке... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:10

2022-09-02T12:10

2022-09-02T12:10

в мире

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московская конференция по безопасности доказала бессмысленость попыток Запада изолировать Россию - главы иностранных военных ведомств заявили о поддержке российской внешнеполитической линии, заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны России."Центральной темой дискуссии стало формирование новой архитектуры безопасности в условиях становления многополярного мира. Выступающие на форуме главы военных ведомств заявили о поддержке внешнеполитической линии российского руководства и намерении развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией. Таким образом, конференция показала, что попытки Запада изолировать нашу страну оказались бессмысленными", - заявил Шойгу.Он напомнил, что конференция собрала более 700 делегатов из 70 стран и шести международных организаций, включая руководителей военных ведомств, ведущих российских и зарубежных военных экспертов.

https://ria.ru/20220902/naemniki-1813965700.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу