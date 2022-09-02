https://ria.ru/20220902/kompleks-1814016313.html

На Алтае завершают строительство крупного животноводческого комплекса

На Алтае завершают строительство крупного животноводческого комплекса - РИА Новости, 02.09.2022

На Алтае завершают строительство крупного животноводческого комплекса

Строительство крупного животноводческого комплекса завершается в Алтайском крае, там будут производить 90 тонн молока в день, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:09

2022-09-02T14:09

2022-09-02T14:39

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БАРНАУЛ, 2 сен - РИА Новости. Строительство крупного животноводческого комплекса завершается в Алтайском крае, там будут производить 90 тонн молока в день, сообщает пресс-служба регионального правительства."Румелко-Агро" в рамках инвестиционного проекта по развитию сельского хозяйства завершает строительство молочного комплекса в Заринском районе Алтайского края. На комплексе будут применены лучшие практики автоматизации, обеспечения экологичности и безопасности продукции.На единой площадке комплекса будет вся инфраструктура: животноводческий блок, рассчитанный на 6 000 голов, включая 3 000 дойного стада и агрономический блок, включая сельскохозяйственную технику", - говорится в сообщении.Строительство комплекса оговорено в трехстороннем соглашении о социально-экономическом партнерстве между правительством Алтайского края, администрацией Заринского района и хозяйством "Блиновское".Животноводческий комплекс возводят в селе Яново Заринского района. Стройку посетили заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов и министр сельского хозяйства региона Сергей Межин."На комплексе стартовали пуско-наладочные работы нового элеватора производительностью до 100 тонн в час и хранением до 10 тысяч тонн, выполняющего полный производственный цикл для зерновых культур и обеспечивающий потребности молочного комплекса", - отмечает пресс-служба.Уточняется, что проект находится в активной фазе реализации, с октября начинается монтаж основного технологического оборудования."Предполагается создание порядка 200 рабочих мест. При выходе на производственную мощность комплекс будет обеспечивать переработчиков молока на Алтае в объеме 30 000 тонн молока в год или 90 тонн в день", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220826/shkoly-1812315698.html

https://ria.ru/20220817/byudzhet-1810284032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, алтайский край, россия