https://ria.ru/20220902/kompleks-1814016313.html
На Алтае завершают строительство крупного животноводческого комплекса
На Алтае завершают строительство крупного животноводческого комплекса - РИА Новости, 02.09.2022
На Алтае завершают строительство крупного животноводческого комплекса
Строительство крупного животноводческого комплекса завершается в Алтайском крае, там будут производить 90 тонн молока в день, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:09
2022-09-02T14:09
2022-09-02T14:39
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БАРНАУЛ, 2 сен - РИА Новости. Строительство крупного животноводческого комплекса завершается в Алтайском крае, там будут производить 90 тонн молока в день, сообщает пресс-служба регионального правительства."Румелко-Агро" в рамках инвестиционного проекта по развитию сельского хозяйства завершает строительство молочного комплекса в Заринском районе Алтайского края. На комплексе будут применены лучшие практики автоматизации, обеспечения экологичности и безопасности продукции.На единой площадке комплекса будет вся инфраструктура: животноводческий блок, рассчитанный на 6 000 голов, включая 3 000 дойного стада и агрономический блок, включая сельскохозяйственную технику", - говорится в сообщении.Строительство комплекса оговорено в трехстороннем соглашении о социально-экономическом партнерстве между правительством Алтайского края, администрацией Заринского района и хозяйством "Блиновское".Животноводческий комплекс возводят в селе Яново Заринского района. Стройку посетили заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов и министр сельского хозяйства региона Сергей Межин."На комплексе стартовали пуско-наладочные работы нового элеватора производительностью до 100 тонн в час и хранением до 10 тысяч тонн, выполняющего полный производственный цикл для зерновых культур и обеспечивающий потребности молочного комплекса", - отмечает пресс-служба.Уточняется, что проект находится в активной фазе реализации, с октября начинается монтаж основного технологического оборудования."Предполагается создание порядка 200 рабочих мест. При выходе на производственную мощность комплекс будет обеспечивать переработчиков молока на Алтае в объеме 30 000 тонн молока в год или 90 тонн в день", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220826/shkoly-1812315698.html
https://ria.ru/20220817/byudzhet-1810284032.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, алтайский край, россия
Алтайский край, Экономика, Алтайский край, Россия
14:09 02.09.2022 (обновлено: 14:39 02.09.2022)
На Алтае завершают строительство крупного животноводческого комплекса
В Алтайском крае завершают строительство крупного животноводческого комплекса
БАРНАУЛ, 2 сен - РИА Новости. Строительство крупного животноводческого комплекса завершается в Алтайском крае, там будут производить 90 тонн молока в день, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Румелко-Агро" в рамках инвестиционного проекта по развитию сельского хозяйства завершает строительство молочного комплекса в Заринском районе Алтайского края
. На комплексе будут применены лучшие практики автоматизации, обеспечения экологичности и безопасности продукции.
На единой площадке комплекса будет вся инфраструктура: животноводческий блок, рассчитанный на 6 000 голов, включая 3 000 дойного стада и агрономический блок, включая сельскохозяйственную технику", - говорится в сообщении.
Строительство комплекса оговорено в трехстороннем соглашении о социально-экономическом партнерстве между правительством Алтайского края, администрацией Заринского района и хозяйством "Блиновское".
Животноводческий комплекс возводят в селе Яново Заринского района. Стройку посетили заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов и министр сельского хозяйства региона Сергей Межин.
"На комплексе стартовали пуско-наладочные работы нового элеватора производительностью до 100 тонн в час и хранением до 10 тысяч тонн, выполняющего полный производственный цикл для зерновых культур и обеспечивающий потребности молочного комплекса", - отмечает пресс-служба.
Уточняется, что проект находится в активной фазе реализации, с октября начинается монтаж основного технологического оборудования.
"Предполагается создание порядка 200 рабочих мест. При выходе на производственную мощность комплекс будет обеспечивать переработчиков молока на Алтае в объеме 30 000 тонн молока в год или 90 тонн в день", - говорится в сообщении.