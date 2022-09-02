https://ria.ru/20220902/kirshner-1813894602.html

Экс-полицейский объяснил почему нападение на Киршнер стало возможным

Экс-полицейский объяснил почему нападение на Киршнер стало возможным - РИА Новости, 02.09.2022

Экс-полицейский объяснил почему нападение на Киршнер стало возможным

Нападение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер стало возможным из-за ряда ошибок, допущенных ее охраной и ею самой, считает экс-полицейский Фабио,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T07:04

2022-09-02T07:04

2022-09-02T07:04

в мире

альберто фернандес

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чубут

кристина фернандес де киршнер

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг – РИА Новости. Нападение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер стало возможным из-за ряда ошибок, допущенных ее охраной и ею самой, считает экс-полицейский Фабио, попросивший РИА Новости не упоминать его фамилию.Ранее в четверг вооруженный человек наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего. Киршнер не пострадала."Это потому, что охраняемые лица хотят командовать охраной", - полагает Фабио. Хотя в реальности, согласно протоколам, глава охраны должен говорить, что делать."Когда он говорит охраняемому лицу - "садись в машину", этот человек должен сесть в машину, не важно даже, если он Бог", - подчеркнул собеседник агентства."Тщеславие ряда должностных лиц приводит к тому, что охрана не выполняет своих обязанностей. В этой стране высшие должностные лица делают, что хотят", - добавляет он.По мнению экс-полицейского, нападавший мог так близко приблизиться к должностному лицу, потому что охраняемый политик поставил в приоритет не свою безопасность, а желание быть перед видеокамерами, приветствовать людей.Кроме того, нападавший смог убежать из толпы, его задержали лишь в 500 метрах от места нападения. "Все и все провалились", - говорит Фабио."В твоей стране, в России, полагаю, такое невозможно", - отмечает он.В марте прошлого года чуть не пострадал президент страны Альберто Фернандес. Он прилетел в небольшой город Лаго Пуэло в провинции Чубут. На кадрах, облетевших все СМИ Аргентины, было видно, как Фернандес идет вместе с охраной и представителями делегации к автобусу, который был окружен протестующими людьми. Президент с трудом садится в микроавтобус, его окружение, и он сам буквально расталкивают и оттаскивают протестующих, отъехать автобусу мешают люди, которые своими телами прижимаются к капоту, бьют по окнам руками. Когда машине удается отъехать, один из протестующих кидает в нее камень и разбивает одно из боковых стекол в передней части микроавтобуса. Фернандес сидел с противоположной стороны.

https://ria.ru/20220902/kirshner-1813893123.html

https://ria.ru/20220902/kirshner-1813892946.html

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в мире, альберто фернандес, аргентина, россия, чубут, кристина фернандес де киршнер