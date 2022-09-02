https://ria.ru/20220902/kirshner-1813894602.html
Экс-полицейский объяснил почему нападение на Киршнер стало возможным
Экс-полицейский объяснил почему нападение на Киршнер стало возможным - РИА Новости, 02.09.2022
Экс-полицейский объяснил почему нападение на Киршнер стало возможным
Нападение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер стало возможным из-за ряда ошибок, допущенных ее охраной и ею самой, считает экс-полицейский Фабио,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T07:04
2022-09-02T07:04
2022-09-02T07:04
в мире
альберто фернандес
аргентина
россия
чубут
кристина фернандес де киршнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105048/89/1050488955_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_c812dca286c6c84bab673a1878117a89.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг – РИА Новости. Нападение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер стало возможным из-за ряда ошибок, допущенных ее охраной и ею самой, считает экс-полицейский Фабио, попросивший РИА Новости не упоминать его фамилию.Ранее в четверг вооруженный человек наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего. Киршнер не пострадала."Это потому, что охраняемые лица хотят командовать охраной", - полагает Фабио. Хотя в реальности, согласно протоколам, глава охраны должен говорить, что делать."Когда он говорит охраняемому лицу - "садись в машину", этот человек должен сесть в машину, не важно даже, если он Бог", - подчеркнул собеседник агентства."Тщеславие ряда должностных лиц приводит к тому, что охрана не выполняет своих обязанностей. В этой стране высшие должностные лица делают, что хотят", - добавляет он.По мнению экс-полицейского, нападавший мог так близко приблизиться к должностному лицу, потому что охраняемый политик поставил в приоритет не свою безопасность, а желание быть перед видеокамерами, приветствовать людей.Кроме того, нападавший смог убежать из толпы, его задержали лишь в 500 метрах от места нападения. "Все и все провалились", - говорит Фабио."В твоей стране, в России, полагаю, такое невозможно", - отмечает он.В марте прошлого года чуть не пострадал президент страны Альберто Фернандес. Он прилетел в небольшой город Лаго Пуэло в провинции Чубут. На кадрах, облетевших все СМИ Аргентины, было видно, как Фернандес идет вместе с охраной и представителями делегации к автобусу, который был окружен протестующими людьми. Президент с трудом садится в микроавтобус, его окружение, и он сам буквально расталкивают и оттаскивают протестующих, отъехать автобусу мешают люди, которые своими телами прижимаются к капоту, бьют по окнам руками. Когда машине удается отъехать, один из протестующих кидает в нее камень и разбивает одно из боковых стекол в передней части микроавтобуса. Фернандес сидел с противоположной стороны.
https://ria.ru/20220902/kirshner-1813893123.html
https://ria.ru/20220902/kirshner-1813892946.html
аргентина
россия
чубут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105048/89/1050488955_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_47fd62b11ac8351a1e39cfb15dd9de34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, альберто фернандес, аргентина, россия, чубут, кристина фернандес де киршнер
В мире, Альберто Фернандес, Аргентина, Россия, Чубут, Кристина Фернандес де Киршнер
Экс-полицейский объяснил почему нападение на Киршнер стало возможным
Экс-полицейский Фабио заявил, что нападение на Киршнер стало возможным из-за ряда ошибок
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг – РИА Новости. Нападение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер стало возможным из-за ряда ошибок, допущенных ее охраной и ею самой, считает экс-полицейский Фабио, попросивший РИА Новости не упоминать его фамилию.
Ранее в четверг вооруженный человек наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего. Киршнер не пострадала.
"Во время атаки, сотрудники охраны, находившиеся рядом с ней, не заслонили вице-президента собой, чтобы получить пулю, как это должно быть. А ведь это должен быть их инстинкт. И никто из охраны даже не достал оружие. И затем, вместо того, чтобы сразу после нападения посадить ее обратно в бронированную машину, продолжили идти с ней по улице, как будто ничего не произошло", - отметил он.
"Это потому, что охраняемые лица хотят командовать охраной", - полагает Фабио. Хотя в реальности, согласно протоколам, глава охраны должен говорить, что делать.
"Когда он говорит охраняемому лицу - "садись в машину", этот человек должен сесть в машину, не важно даже, если он Бог", - подчеркнул собеседник агентства.
"Тщеславие ряда должностных лиц приводит к тому, что охрана не выполняет своих обязанностей. В этой стране высшие должностные лица делают, что хотят", - добавляет он.
По мнению экс-полицейского, нападавший мог так близко приблизиться к должностному лицу, потому что охраняемый политик поставил в приоритет не свою безопасность, а желание быть перед видеокамерами, приветствовать людей.
Кроме того, нападавший смог убежать из толпы, его задержали лишь в 500 метрах от места нападения. "Все и все провалились", - говорит Фабио.
"В твоей стране, в России
, полагаю, такое невозможно", - отмечает он.
В марте прошлого года чуть не пострадал президент страны Альберто Фернандес
. Он прилетел в небольшой город Лаго Пуэло в провинции Чубут
. На кадрах, облетевших все СМИ Аргентины
, было видно, как Фернандес идет вместе с охраной и представителями делегации к автобусу, который был окружен протестующими людьми. Президент с трудом садится в микроавтобус, его окружение, и он сам буквально расталкивают и оттаскивают протестующих, отъехать автобусу мешают люди, которые своими телами прижимаются к капоту, бьют по окнам руками. Когда машине удается отъехать, один из протестующих кидает в нее камень и разбивает одно из боковых стекол в передней части микроавтобуса. Фернандес сидел с противоположной стороны.