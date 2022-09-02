https://ria.ru/20220902/kherson-1813998259.html

В Херсоне заявили об усилении обстрелов со стороны украинских войск

В Херсоне заявили об усилении обстрелов со стороны украинских войск - РИА Новости, 02.09.2022

В Херсоне заявили об усилении обстрелов со стороны украинских войск

Интенсивность обстрелов Херсона со стороны украинских войск возросла, удары наносятся в том числе по мостам и жилым кварталам, сообщил мэр города Александр... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:23

2022-09-02T13:23

2022-09-02T13:54

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Интенсивность обстрелов Херсона со стороны украинских войск возросла, удары наносятся в том числе по мостам и жилым кварталам, сообщил мэр города Александр Кобец.Ранее в пятницу сообщалось, что украинские войска обстреляли Херсон. Ракета попала в многоквартирный жилой дом. Часть здания разрушено, два человека погибли."Сейчас участились (обстрелы) со стороны николаевского и очаковского направлений. Мы оттуда встречаем ракетные обстрелы фактически каждые сутки на протяжении дня и ночи. Обстрелы ведутся по автомобильному и железнодорожному мостам, по которым город снабжается всем необходимым. Также пошли обстрелы жилых кварталов Херсона", - сказал Кобец в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия ракетного удара ВСУ по жилому дому в Херсоне Кадры РИА Новости с места украинского ракетного удара по жилому дому в Херсоне. Его жертвами стали 2 человека, сообщили в администрации региона. 2022-09-02T13:23 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон