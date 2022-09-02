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В Херсоне заявили об усилении обстрелов со стороны украинских войск - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/kherson-1813998259.html
В Херсоне заявили об усилении обстрелов со стороны украинских войск
В Херсоне заявили об усилении обстрелов со стороны украинских войск - РИА Новости, 02.09.2022
В Херсоне заявили об усилении обстрелов со стороны украинских войск
Интенсивность обстрелов Херсона со стороны украинских войск возросла, удары наносятся в том числе по мостам и жилым кварталам, сообщил мэр города Александр... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:23
2022-09-02T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Интенсивность обстрелов Херсона со стороны украинских войск возросла, удары наносятся в том числе по мостам и жилым кварталам, сообщил мэр города Александр Кобец.Ранее в пятницу сообщалось, что украинские войска обстреляли Херсон. Ракета попала в многоквартирный жилой дом. Часть здания разрушено, два человека погибли."Сейчас участились (обстрелы) со стороны николаевского и очаковского направлений. Мы оттуда встречаем ракетные обстрелы фактически каждые сутки на протяжении дня и ночи. Обстрелы ведутся по автомобильному и железнодорожному мостам, по которым город снабжается всем необходимым. Также пошли обстрелы жилых кварталов Херсона", - сказал Кобец в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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353
60
Последствия ракетного удара ВСУ по жилому дому в Херсоне
Кадры РИА Новости с места украинского ракетного удара по жилому дому в Херсоне. Его жертвами стали 2 человека, сообщили в администрации региона.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон
13:23 02.09.2022 (обновлено: 13:54 02.09.2022)
 
В Херсоне заявили об усилении обстрелов со стороны украинских войск

Мэр Херсона Кобец: украинские войска наносят удары по мостам и жилым кварталам города

© РИА НовостиПоследствия удара по жилому дому в Херсоне
Последствия удара по жилому дому в Херсоне
© РИА Новости
Последствия удара по жилому дому в Херсоне
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Интенсивность обстрелов Херсона со стороны украинских войск возросла, удары наносятся в том числе по мостам и жилым кварталам, сообщил мэр города Александр Кобец.
Ранее в пятницу сообщалось, что украинские войска обстреляли Херсон. Ракета попала в многоквартирный жилой дом. Часть здания разрушено, два человека погибли.
"Сейчас участились (обстрелы) со стороны николаевского и очаковского направлений. Мы оттуда встречаем ракетные обстрелы фактически каждые сутки на протяжении дня и ночи. Обстрелы ведутся по автомобильному и железнодорожному мостам, по которым город снабжается всем необходимым. Также пошли обстрелы жилых кварталов Херсона", - сказал Кобец в эфире телеканала "Россия 24".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсон
 
 
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