https://ria.ru/20220902/izrail-1813951592.html
Армия Израиля задержала троих подозреваемых в терроризме на Западном берегу
Армия Израиля задержала троих подозреваемых в терроризме на Западном берегу - РИА Новости, 02.09.2022
Армия Израиля задержала троих подозреваемых в терроризме на Западном берегу
Армия Израиля задержала на Западном берегу реки Иордан троих подозреваемых в террористической деятельности, в ходе операции военных были отмечены беспорядки,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:42
2022-09-02T11:42
2022-09-02T11:42
в мире
израиль
западный берег реки иордан
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен – РИА Новости. Армия Израиля задержала на Западном берегу реки Иордан троих подозреваемых в террористической деятельности, в ходе операции военных были отмечены беспорядки, сообщила пресс-служба военных."Ночью силы армии обороны Израиля, общей службы безопасности ("ШАБАК") и пограничной полиции ("МАГАВ") провели контртеррористические операции в ряде населённых пунктов в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан). Всего за ночь было задержано трое разыскиваемых подозреваемых", - говорится в сообщении.В Дженине израильские силовики вступили в перестрелку с палестинцами в ходе рейда. Сообщается, что в военнослужащих было брошено взрывное устройство. В ходе операции в районе населенного пункта Офра палестинцы начали забрасывать военнослужащих камнями, солдаты применили средства для разгона толпы.Израильская армия проводит антитеррористические рейды в населенных пунктах Западного берега практически каждую ночь начиная с середины апреля после того, как в результате серии терактов были убиты более 20 жителей Израиля.
https://ria.ru/20220526/palestina-1790969435.html
https://ria.ru/20210521/izrail-1733251046.html
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
Армия Израиля задержала троих подозреваемых в терроризме на Западном берегу
Израильские военные задержали троих подозреваемых в терроризме на Западном берегу