https://ria.ru/20220902/istoriya-1813792458.html

Главного историка США затравили за защиту исторической науки

Главного историка США затравили за защиту исторической науки - РИА Новости, 02.09.2022

Главного историка США затравили за защиту исторической науки

Должность Джеймса Суита, президента Американской исторической ассоциации, не официальная, а общественная, но она означает, что перед нами на данный момент если... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T08:00

2022-09-02T08:00

2022-09-02T08:08

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Должность Джеймса Суита, президента Американской исторической ассоциации, не официальная, а общественная, но она означает, что перед нами на данный момент если не главный, то самый уважаемый историк страны или один из таковых. Вот этого человека и затравили демократы (либералы, леваки — назовите их как хотите). Затравили за его защиту своей профессии.Он всего-то написал колонку на сайте той самой ассоциации, призывая избавить историческую науку (и ученых) от использования в злобных политических кампаниях. Ну и получил неизбежное в сегодняшней Америке и прочих подобных государствах. Результат можете прочесть на том же сайте в виде появившегося позже предисловия к колонке. Все как положено: да, я знаю, что задел чувства многих, я знаю, что нанес ущерб коллегам и ассоциации в целом. Тебя травят — ты каешься, иначе никак.Речь, конечно, о сегодняшней чисто политической грызне на темы смысла американской истории, но это частности. Главное же здесь в том, что не только в США, а вообще везде и во все времена история — это не о прошлом, это предельно острая и актуальная штука именно для настоящего момента (так что Суит по-своему неправ). Потому история и существует, потому она и будет всегда главной из гуманитарных наук, то есть наук о человеке, его стране, его культуре и его существовании.Что касается Америки и скандала, в который предсказуемо попал Суит, то речь, понятно, о "Проекте 1619", то есть об идее, что настоящая история США началась не с образования США, а с появления первого негра-раба на американской земле. Этот "Проект 1619" — часть усилий либералов по уничтожению своих государств с их реальной историей и культурой, с заменой таковых новенькими и обязательными "общечеловеческими ценностями". То есть были у нации отцы-основатели, сделавшие или сказавшие много хорошего и умного, а много и иного, — так вот, теперь всех их надо официально ненавидеть, начиная со средней школы. И подгонять под эту ненависть историческую науку.Понятно, что есть такие люди, которые сильно мешают демократическим неграм-расистам в их попытке изобразить всех белых (и только белых) работорговцами и негодяями. Эти люди — историки. И так получилось, что именно Джеймс Суит специализируется среди прочего на всяких тонкостях того — раннего, "до США" — периода американской истории. Он, собственно, об этом в той самой своей колонке и пишет: что практически все обитатели западного берега Африки в указанную эпоху перевозились в сегодняшнюю Бразилию и на Карибы, на территорию нынешних США попадал максимум один процент таковых. И главными работорговцами были тогдашние царьки Дагомеи и соседних территорий, которые неплохо зарабатывали на продаже соотечественников за море. Факты есть факты.Но нас вряд ли (на данный момент) они заинтересуют. Но нам очень интересна трагическая попытка старейшины американских историков защитить своих коллег и смысл своей профессии.Повторим, Суит неправ. Защищать свою науку и профессию — это нормально, но история — это всегда о современности. Мы всегда будем искать — и находить — в прошлом практические советы о том, как надо и как не надо вести себя целым народам или их лидерам в ситуациях, до смешного похожих на сегодняшние. И поэтому всегда и без конца в центре наших дискуссий будут оказываться все новые, вроде бы хорошо забытые или вообще до того не всплывавшие эпизоды истории нашей и не нашей. И пока они будут всплывать и свободно — именно свободно — обсуждаться с привлечением фактов, мы будем существовать как народ.Вот некоторые из множества примеров таких эпизодов, которые вдруг оказываются для нас сегодня важны. Кто такой был адмирал Колчак: герой и патриот России или кровавый палач? Что такое была опричнина? Зачем Петр I казнил своего сына, пытавшегося сбежать на Запад? Почему погибла Британская империя, которая, казалось бы, была неуязвима? Почему именно Гай Юлий Цезарь оказался на века эталоном правителя страны, которая чуть было не погибла от бесконечных гражданских конфликтов? Откуда и когда в Европу пришла наука и многие из искусств?В прошлом веке вышла абсолютно гениальная классическая книга под названием "Апология истории, или Ремесло историка". Автор — французский специалист по Средневековью Марк Блок, книгу свою не успевший увидеть в печати (был казнен немцами в 1944 году как участник Сопротивления). Книга состоит практически целиком из великолепных цитат, можно брать любые. Вот, например, о том, что история не для того, чтобы судить людей прошлого (как это делают демократы), а чтобы их понять:Еще раз: а зачем нужно их понимать, этих людей прошлого? А вот зачем:"Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего. Но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять прошлое, если не представляешь настоящего". И через несколько страниц снова о том же: "Незнание прошлого не только вредит познанию настоящего, но ставит под угрозу всякую попытку действовать в настоящем".И наконец о том, как работает историк:"Тексты или археологические находки, внешне даже самые ясные и податливые, говорят лишь тогда, когда умеешь их спрашивать". А спрашивать надо, будучи специалистом, но еще это надо делать, хорошо понимая, что люди — не гении и принимают решения в переполохе и по ошибке: "Читая иные книги по истории, можно подумать, что человечество сплошь состояло из логически действующих людей, для которых в причинах их поступков не было ни малейшей тайны".Человек знаний, специалист, владеющий массой фактов и технологиями их обработки, — злейший враг либералов. Потому что такой человек — это судья их бешеным идеям по отмене человеческих обществ как таковых. Проблема лишь в том, что историки, как и любые ученые, яростно спорят друг с другом. Поэтому долг политического класса — дать им возможность и дальше спорить, отсекая от этих дискуссий неграмотных и злобных. Тогда у страны есть шанс и дальше строить свою историю.

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https://ria.ru/20220807/tramp-1807815370.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20211116/1759225337.html

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авторы, сша, история, африка, образование, книги