https://ria.ru/20220902/informatsiya-1814031529.html

Ракова: частные клиники Москвы смогут передавать в школы информацию онлайн

Ракова: частные клиники Москвы смогут передавать в школы информацию онлайн - РИА Новости, 02.09.2022

Ракова: частные клиники Москвы смогут передавать в школы информацию онлайн

К началу учебного года 35 частных и федеральных медучреждений начали оформлять справки о болезни детей в цифровом виде, сообщила журналистам в пятницу... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:47

2022-09-02T14:47

2022-09-02T14:47

анастасия ракова

общество

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. К началу учебного года 35 частных и федеральных медучреждений начали оформлять справки о болезни детей в цифровом виде, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы многое делаем для удобства наших учеников и их родителей. Еще в прошлом году мы отменили бумажные справки о болезни в городских поликлиниках, а затем запустили такой же проект и для частных и федеральных клиник. На сегодня к началу учебного года 35 частных и федеральных медучреждений уже начали оформлять справки в цифровом виде. А в новом учебном году в электронном журнале будет отображаться период отсутствия ребенка по болезни на занятиях согласно данным, полученных от частных и федеральных клиник. Родителям болеющего ребенка не нужно будет информировать учителей, что ребенок не придет на занятия, что снимет лишние заботы с их плеч", – сообщила Ракова.Она отметила, что благодаря интеграции крупнейших столичных платформ МЭШ и ЕМИАС данные о периоде освобождения ребенка от занятий по болезни, в том числе освобождения от физнагрузки, автоматически передаются из клиник в школу. Они отражаются в электронном журнале и доступны педагогам. В новом учебном году в МЭШ будут доступны и сведения, полученные от частных и федеральных клиник. Это избавит родителей от необходимости приносить бумажные бланки в образовательное учреждение.

https://ria.ru/20220715/obuchenie-1802686846.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анастасия ракова , общество