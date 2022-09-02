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Ракова: частные клиники Москвы смогут передавать в школы информацию онлайн - РИА Новости, 02.09.2022
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Ракова: частные клиники Москвы смогут передавать в школы информацию онлайн
Ракова: частные клиники Москвы смогут передавать в школы информацию онлайн - РИА Новости, 02.09.2022
Ракова: частные клиники Москвы смогут передавать в школы информацию онлайн
К началу учебного года 35 частных и федеральных медучреждений начали оформлять справки о болезни детей в цифровом виде, сообщила журналистам в пятницу... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:47
2022-09-02T14:47
анастасия ракова
общество
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. К началу учебного года 35 частных и федеральных медучреждений начали оформлять справки о болезни детей в цифровом виде, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы многое делаем для удобства наших учеников и их родителей. Еще в прошлом году мы отменили бумажные справки о болезни в городских поликлиниках, а затем запустили такой же проект и для частных и федеральных клиник. На сегодня к началу учебного года 35 частных и федеральных медучреждений уже начали оформлять справки в цифровом виде. А в новом учебном году в электронном журнале будет отображаться период отсутствия ребенка по болезни на занятиях согласно данным, полученных от частных и федеральных клиник. Родителям болеющего ребенка не нужно будет информировать учителей, что ребенок не придет на занятия, что снимет лишние заботы с их плеч", – сообщила Ракова.Она отметила, что благодаря интеграции крупнейших столичных платформ МЭШ и ЕМИАС данные о периоде освобождения ребенка от занятий по болезни, в том числе освобождения от физнагрузки, автоматически передаются из клиник в школу. Они отражаются в электронном журнале и доступны педагогам. В новом учебном году в МЭШ будут доступны и сведения, полученные от частных и федеральных клиник. Это избавит родителей от необходимости приносить бумажные бланки в образовательное учреждение.
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анастасия ракова , общество
Анастасия Ракова , Общество
14:47 02.09.2022
 

Ракова: частные клиники Москвы смогут передавать в школы информацию онлайн

© Фото : Пресс-служба Комплекса соцразвития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. К началу учебного года 35 частных и федеральных медучреждений начали оформлять справки о болезни детей в цифровом виде, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы многое делаем для удобства наших учеников и их родителей. Еще в прошлом году мы отменили бумажные справки о болезни в городских поликлиниках, а затем запустили такой же проект и для частных и федеральных клиник. На сегодня к началу учебного года 35 частных и федеральных медучреждений уже начали оформлять справки в цифровом виде. А в новом учебном году в электронном журнале будет отображаться период отсутствия ребенка по болезни на занятиях согласно данным, полученных от частных и федеральных клиник. Родителям болеющего ребенка не нужно будет информировать учителей, что ребенок не придет на занятия, что снимет лишние заботы с их плеч", – сообщила Ракова.
Она отметила, что благодаря интеграции крупнейших столичных платформ МЭШ и ЕМИАС данные о периоде освобождения ребенка от занятий по болезни, в том числе освобождения от физнагрузки, автоматически передаются из клиник в школу. Они отражаются в электронном журнале и доступны педагогам. В новом учебном году в МЭШ будут доступны и сведения, полученные от частных и федеральных клиник. Это избавит родителей от необходимости приносить бумажные бланки в образовательное учреждение.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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