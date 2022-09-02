Финская Huhtamaki продала бизнес в России компании Espetina Ltd
Финский производитель упаковки Huhtamaki продал бизнес в России компании Espetina Ltd
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 2 сен - РИА Новости. Финский производитель упаковки Huhtamaki продал свои предприятия в России ООО "Эспетина", принадлежащему Александру Говору и Юрию Кушнерову, сообщает компания.
"Компания Huhtamaki продала свои предприятия в России ООО "Эспетина". "Эспетина" - это холдинговая компания, принадлежащая Александру Говору и Юрию Кушнерову. Сделка включает четыре производственных подразделения в России, на которых работают 724 человека", - говорится в сообщении.
Huhtamaki заявила о намерении продать бизнес в России 14 апреля.
"Мы считаем, что текущее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России помешают реализации нашей стратегии роста и долгосрочных амбиций в этой стране. Мы рады завершить обзор наших стратегических возможностей в России. В рамках этого процесса мы провели обширную юридическую экспертизу, чтобы найти наилучшего покупателя и будущего партнера для наших местных сотрудников, безопасность и благополучие которых по-прежнему важны для нас. Мы считаем, что компания Espetina будет хорошим и заинтересованным владельцем для бизнеса и будущего наших сотрудников", - приводится в сообщении цитата президента и генерального директора Huhtamaki Шарля Хеольме.
Цена продажи без учета денежных средств и долгов составляет 151 миллион евро, уточняет компания.
Huhtamäki — одна из старейших иностранных компаний, работающих в современной России, завод в подмосковной Ивантеевке работает с 1994 года. Общий объем инвестиций компании в регион за этот период превысил 150 миллионов евро.
Huhtamaki - ведущий глобальный поставщик экологически безопасных упаковочных решений для потребителей во всем мире, работает в 38 странах. В России имеет производства в Татарстане - в особой экономической зоне "Алабуга", и в подмосковной Ивантеевке. В компании занято 19,6 тысячи сотрудников. Чистые продажи в 2021 году составили 3,6 миллиарда евро. Головной офис Huhtamaki Group находится в Эспоо, Финляндия, акции котируются на бирже Nasdaq Helsinki.