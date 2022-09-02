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Гросси пообщался с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара

Гросси пообщался с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара - РИА Новости, 02.09.2022

Гросси пообщался с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что имел возможность пообщаться с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара, а также смог осмотреть... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:18

2022-09-02T11:18

2022-09-02T12:38

специальная военная операция на украине

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рафаэль гросси

магатэ

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что имел возможность пообщаться с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара, а также смог осмотреть аварийные системы на станции, дизельные генераторы и другое оборудование.При этом он добавил, что целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, и рассказал, что во время его визита были "четко слышны" обстрелы.Он также добавил, что одна из групп миссии агентства останется на АЭС до воскресенья или понедельника, а позднее там будет установлено постоянное присутствие членов организации.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

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Ольга Фомченкова

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