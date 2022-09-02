11:18 02.09.2022 (обновлено: 12:38 02.09.2022)
Гросси пообщался с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о нескольких случаях повреждения здания Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что имел возможность пообщаться с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара, а также смог осмотреть аварийные системы на станции, дизельные генераторы и другое оборудование.
При этом он добавил, что целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, и рассказал, что во время его визита были "четко слышны" обстрелы.
"Я смог осмотреть весь объект. Я был в блоках, я смог посетить аварийные системы, дизельные генераторы, разные части... Конечно, у меня была возможность поговорить с сотрудниками, много, а также с людьми Энергодара", - сказал Гросси, заявление которого приводит украинский "Энергоатом".
Он также добавил, что одна из групп миссии агентства останется на АЭС до воскресенья или понедельника, а позднее там будет установлено постоянное присутствие членов организации.
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.