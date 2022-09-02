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Гросси пообщался с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Гросси пообщался с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара
Гросси пообщался с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара - РИА Новости, 02.09.2022
Гросси пообщался с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что имел возможность пообщаться с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара, а также смог осмотреть... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:18
2022-09-02T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что имел возможность пообщаться с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара, а также смог осмотреть аварийные системы на станции, дизельные генераторы и другое оборудование.При этом он добавил, что целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, и рассказал, что во время его визита были "четко слышны" обстрелы.Он также добавил, что одна из групп миссии агентства останется на АЭС до воскресенья или понедельника, а позднее там будет установлено постоянное присутствие членов организации.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, рафаэль гросси, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
11:18 02.09.2022 (обновлено: 12:38 02.09.2022)
 
Гросси пообщался с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о нескольких случаях повреждения здания Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что имел возможность пообщаться с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара, а также смог осмотреть аварийные системы на станции, дизельные генераторы и другое оборудование.
При этом он добавил, что целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, и рассказал, что во время его визита были "четко слышны" обстрелы.
"Я смог осмотреть весь объект. Я был в блоках, я смог посетить аварийные системы, дизельные генераторы, разные части... Конечно, у меня была возможность поговорить с сотрудниками, много, а также с людьми Энергодара", - сказал Гросси, заявление которого приводит украинский "Энергоатом".
Он также добавил, что одна из групп миссии агентства останется на АЭС до воскресенья или понедельника, а позднее там будет установлено постоянное присутствие членов организации.
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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