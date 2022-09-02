https://ria.ru/20220902/gosoboronzakaz-1813977252.html

Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа

Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 02.09.2022

Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа

Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Минобороны о выполнении гособоронзаказа, а также осмотрел... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:30

2022-09-02T12:30

2022-09-02T12:35

дмитрий медведев

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

совет безопасности рф

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Минобороны о выполнении гособоронзаказа, а также осмотрел производство корпорации "Тактическое ракетное вооружение", сообщили в секретариате Медведева."Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ провел совещание с участием представителей промышленности и министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа", - говорится в сообщении.Также во время посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Медведев осмотрел основные производственные мощности и продукцию, изготавливаемую на предприятии.

https://ria.ru/20220816/minoborony-1809993396.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), совет безопасности рф