https://ria.ru/20220902/gosoboronzakaz-1813977252.html
Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа
Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 02.09.2022
Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа
Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Минобороны о выполнении гособоронзаказа, а также осмотрел... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:30
2022-09-02T12:30
2022-09-02T12:35
дмитрий медведев
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
совет безопасности рф
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Минобороны о выполнении гособоронзаказа, а также осмотрел производство корпорации "Тактическое ракетное вооружение", сообщили в секретариате Медведева."Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ провел совещание с участием представителей промышленности и министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа", - говорится в сообщении.Также во время посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Медведев осмотрел основные производственные мощности и продукцию, изготавливаемую на предприятии.
https://ria.ru/20220816/minoborony-1809993396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), совет безопасности рф
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Совет Безопасности РФ
12:30 02.09.2022 (обновлено: 12:35 02.09.2022)
Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа
Медведев провел совещание с Минобороны и промышленниками о выполнении гособоронзаказа