Рейтинг@Mail.ru
Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/gosoboronzakaz-1813977252.html
Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа
Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 02.09.2022
Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа
Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Минобороны о выполнении гособоронзаказа, а также осмотрел... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:30
2022-09-02T12:35
дмитрий медведев
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_7eb8674bf21a31ef43d820b6abd21540.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Минобороны о выполнении гособоронзаказа, а также осмотрел производство корпорации "Тактическое ракетное вооружение", сообщили в секретариате Медведева."Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ провел совещание с участием представителей промышленности и министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа", - говорится в сообщении.Также во время посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Медведев осмотрел основные производственные мощности и продукцию, изготавливаемую на предприятии.
https://ria.ru/20220816/minoborony-1809993396.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec90b55838050f31d71b452639a97922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), совет безопасности рф
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Совет Безопасности РФ
12:30 02.09.2022 (обновлено: 12:35 02.09.2022)
 
Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа

Медведев провел совещание с Минобороны и промышленниками о выполнении гособоронзаказа

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Минобороны о выполнении гособоронзаказа, а также осмотрел производство корпорации "Тактическое ракетное вооружение", сообщили в секретариате Медведева.
"Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ провел совещание с участием представителей промышленности и министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа", - говорится в сообщении.
Также во время посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Медведев осмотрел основные производственные мощности и продукцию, изготавливаемую на предприятии.
Бронеавтомобиль Ахмат на форуме Армия-2022
16 августа, 14:08
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
 
Дмитрий МедведевБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Совет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала