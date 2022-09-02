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С обесточенной шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков
С обесточенной шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков - РИА Новости, 02.09.2022
С обесточенной шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков
Всех горняков с обесточенной из-за обстрела Донецка шахты имени Горького в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:09
2022-09-02T19:09
2022-09-02T19:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
в мире
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Всех горняков с обесточенной из-за обстрела Донецка шахты имени Горького в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики республики."В 18:41 всех горняков обесточенной в результате боевых действий шахты имени Горького подняли на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Ранее в пятницу министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что в 16.15 в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени Горького ГУП ДНР "ГУРШ".
https://ria.ru/20220901/shakhta-1813761467.html
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19:09 02.09.2022 (обновлено: 19:16 02.09.2022)
С обесточенной шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков
Минугля: с обесточенной при обстреле ВСУ шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков