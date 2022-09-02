https://ria.ru/20220902/gornyaki-1814122503.html

С обесточенной шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков

С обесточенной шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков - РИА Новости, 02.09.2022

С обесточенной шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков

Всех горняков с обесточенной из-за обстрела Донецка шахты имени Горького в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:09

2022-09-02T19:09

2022-09-02T19:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

в мире

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министерство угля и энергетики днр

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Всех горняков с обесточенной из-за обстрела Донецка шахты имени Горького в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики республики."В 18:41 всех горняков обесточенной в результате боевых действий шахты имени Горького подняли на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Ранее в пятницу министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что в 16.15 в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени Горького ГУП ДНР "ГУРШ".

https://ria.ru/20220901/shakhta-1813761467.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, в мире, жкх, министерство угля и энергетики днр, донецк (днр)