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С обесточенной шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/gornyaki-1814122503.html
С обесточенной шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков
С обесточенной шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков - РИА Новости, 02.09.2022
С обесточенной шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков
Всех горняков с обесточенной из-за обстрела Донецка шахты имени Горького в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:09
2022-09-02T19:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
в мире
жкх
министерство угля и энергетики днр
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Всех горняков с обесточенной из-за обстрела Донецка шахты имени Горького в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики республики."В 18:41 всех горняков обесточенной в результате боевых действий шахты имени Горького подняли на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Ранее в пятницу министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что в 16.15 в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени Горького ГУП ДНР "ГУРШ".
https://ria.ru/20220901/shakhta-1813761467.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, в мире, жкх, министерство угля и энергетики днр, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, ЖКХ, Министерство угля и энергетики ДНР, Донецк (ДНР)
19:09 02.09.2022 (обновлено: 19:16 02.09.2022)
 
С обесточенной шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков

Минугля: с обесточенной при обстреле ВСУ шахты имени Горького в ДНР подняли всех горняков

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкШахтеры
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Шахтеры. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Всех горняков с обесточенной из-за обстрела Донецка шахты имени Горького в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики республики.
"В 18:41 всех горняков обесточенной в результате боевых действий шахты имени Горького подняли на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее в пятницу министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что в 16.15 в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени Горького ГУП ДНР "ГУРШ".
Шахтер в забое на шахте - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 15:50
С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреЖКХМинистерство угля и энергетики ДНРДонецк (ДНР)
 
 
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