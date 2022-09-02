Рейтинг@Mail.ru
Рейган писал в письмах к своей советнице о "возникшей химии" с Горбачевым - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/gorbachev-1813882556.html
Рейган писал в письмах к своей советнице о "возникшей химии" с Горбачевым
Рейган писал в письмах к своей советнице о "возникшей химии" с Горбачевым - РИА Новости, 02.09.2022
Рейган писал в письмах к своей советнице о "возникшей химии" с Горбачевым
Бывший президент США Рональд Рейган в личных письмах к своей советнице Сюзанне Масси говорил о возникшей симпатии между ним и Михаилом Горбачевым во время их... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T01:52
2022-09-02T07:11
москва
женева (город)
ссср
умер михаил горбачев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/29/1547612951_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_050dd9d84f671e404effc0a58555654e.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Бывший президент США Рональд Рейган в личных письмах к своей советнице Сюзанне Масси говорил о возникшей симпатии между ним и Михаилом Горбачевым во время их первой встречи. Копии писем предоставил в распоряжение РИА Новости полномочный представитель Масси в России Балтазар Шальденбранд.Рейган в своем письме рассказал Масси о своих впечатлениях о первой встрече с Горбачевым, которая состоялась в ноябре 1985 года в Женеве, отметив упоминание Бога президентом СССР.В другом письме, которое Рейган отправил Масси по итогам своего официального визита в Москву в мае 1988-го, он поблагодарил советницу за помощь в подготовке к встрече с Горбачевым.Оба письма являются частью архива, который Масси решила опубликовать впервые. Всего в архиве 14 писем.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813608092.html
москва
женева (город)
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/29/1547612951_0:0:2572:1929_1920x0_80_0_0_68992e28f09a42ea775843966bdc8b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, женева (город), ссср, умер михаил горбачев, в мире
Москва, Женева (город), СССР, Умер Михаил Горбачев, В мире
01:52 02.09.2022 (обновлено: 07:11 02.09.2022)
 
Рейган писал в письмах к своей советнице о "возникшей химии" с Горбачевым

Рейган писал в письмах к своей советнице Масси о "возникшей химии" с Горбачевым

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Октябрь 1986 года
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Октябрь 1986 года - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Октябрь 1986 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Бывший президент США Рональд Рейган в личных письмах к своей советнице Сюзанне Масси говорил о возникшей симпатии между ним и Михаилом Горбачевым во время их первой встречи. Копии писем предоставил в распоряжение РИА Новости полномочный представитель Масси в России Балтазар Шальденбранд.

"Я не собираюсь впадать в эйфорию, но все же у меня такое чувство, что мы, возможно, находимся в начале пути. Похоже, между генеральным секретарем и мной действительно существовала какая-то химия. Конечно, это отличалось от разговора с Громыко," — говорится в письме, датированным 10 февраля 1986 года.

Рейган в своем письме рассказал Масси о своих впечатлениях о первой встрече с Горбачевым, которая состоялась в ноябре 1985 года в Женеве, отметив упоминание Бога президентом СССР.

"Между прочим, дважды в нашей частной беседе он упомянул имя Бога и процитировал стих из Библии. Это засело у меня в голове и остается назойливым вопросом, который никуда не денется. Я надеюсь, что ничто не помешает нашей следующей встрече, которая, я надеюсь, состоится в июне," — писал Рейган.

В другом письме, которое Рейган отправил Масси по итогам своего официального визита в Москву в мае 1988-го, он поблагодарил советницу за помощь в подготовке к встрече с Горбачевым.

"Я пишу вам, чтобы еще раз поблагодарить вас за то, что вы пришли на обед в Белый дом накануне московского саммита. Я обнаружил, что моя встреча с Вами и другими выдающимися советскими учеными стала неоценимым подспорьем в подготовке меня к поездке в Москву, как для моей личной встречи с генеральным секретарем, так и для многих других мероприятий в моем маршруте", — говорится в письме от 10 июня 1988 года.

Оба письма являются частью архива, который Масси решила опубликовать впервые. Всего в архиве 14 писем.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
Цветы в память о Михаиле Горбачеве у офиса Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 06:55
Американские дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым
 
МоскваЖенева (город)СССРУмер Михаил ГорбачевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала