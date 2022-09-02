https://ria.ru/20220902/gorbachev-1813882556.html

Рейган писал в письмах к своей советнице о "возникшей химии" с Горбачевым

Рейган писал в письмах к своей советнице о "возникшей химии" с Горбачевым - РИА Новости, 02.09.2022

Рейган писал в письмах к своей советнице о "возникшей химии" с Горбачевым

Бывший президент США Рональд Рейган в личных письмах к своей советнице Сюзанне Масси говорил о возникшей симпатии между ним и Михаилом Горбачевым во время их... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T01:52

2022-09-02T01:52

2022-09-02T07:11

москва

женева (город)

ссср

умер михаил горбачев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/29/1547612951_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_050dd9d84f671e404effc0a58555654e.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Бывший президент США Рональд Рейган в личных письмах к своей советнице Сюзанне Масси говорил о возникшей симпатии между ним и Михаилом Горбачевым во время их первой встречи. Копии писем предоставил в распоряжение РИА Новости полномочный представитель Масси в России Балтазар Шальденбранд.Рейган в своем письме рассказал Масси о своих впечатлениях о первой встрече с Горбачевым, которая состоялась в ноябре 1985 года в Женеве, отметив упоминание Бога президентом СССР.В другом письме, которое Рейган отправил Масси по итогам своего официального визита в Москву в мае 1988-го, он поблагодарил советницу за помощь в подготовке к встрече с Горбачевым.Оба письма являются частью архива, который Масси решила опубликовать впервые. Всего в архиве 14 писем.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813608092.html

москва

женева (город)

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, женева (город), ссср, умер михаил горбачев, в мире