https://ria.ru/20220902/gorbachev-1813882556.html
Рейган писал в письмах к своей советнице о "возникшей химии" с Горбачевым
Рейган писал в письмах к своей советнице о "возникшей химии" с Горбачевым - РИА Новости, 02.09.2022
Рейган писал в письмах к своей советнице о "возникшей химии" с Горбачевым
Бывший президент США Рональд Рейган в личных письмах к своей советнице Сюзанне Масси говорил о возникшей симпатии между ним и Михаилом Горбачевым во время их... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T01:52
2022-09-02T01:52
2022-09-02T07:11
москва
женева (город)
ссср
умер михаил горбачев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/29/1547612951_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_050dd9d84f671e404effc0a58555654e.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Бывший президент США Рональд Рейган в личных письмах к своей советнице Сюзанне Масси говорил о возникшей симпатии между ним и Михаилом Горбачевым во время их первой встречи. Копии писем предоставил в распоряжение РИА Новости полномочный представитель Масси в России Балтазар Шальденбранд.Рейган в своем письме рассказал Масси о своих впечатлениях о первой встрече с Горбачевым, которая состоялась в ноябре 1985 года в Женеве, отметив упоминание Бога президентом СССР.В другом письме, которое Рейган отправил Масси по итогам своего официального визита в Москву в мае 1988-го, он поблагодарил советницу за помощь в подготовке к встрече с Горбачевым.Оба письма являются частью архива, который Масси решила опубликовать впервые. Всего в архиве 14 писем.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813608092.html
москва
женева (город)
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/29/1547612951_0:0:2572:1929_1920x0_80_0_0_68992e28f09a42ea775843966bdc8b17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, женева (город), ссср, умер михаил горбачев, в мире
Москва, Женева (город), СССР, Умер Михаил Горбачев, В мире
01:52 02.09.2022 (обновлено: 07:11 02.09.2022)
Рейган писал в письмах к своей советнице о "возникшей химии" с Горбачевым
Рейган писал в письмах к своей советнице Масси о "возникшей химии" с Горбачевым