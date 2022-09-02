https://ria.ru/20220902/golosovanie-1814125427.html

В Британии завершилось голосование на выборах премьера

В Британии завершилось голосование на выборах премьера - РИА Новости, 02.09.2022

В Британии завершилось голосование на выборах премьера

Голосование в последнем туре выборов премьер-министра Великобритании завершилось в пятницу, результаты станут известны в понедельник, 5 сентября. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:22

2022-09-02T19:22

2022-09-02T19:22

в мире

борис джонсон

лиз трасс

великобритания

риши сунак

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Голосование в последнем туре выборов премьер-министра Великобритании завершилось в пятницу, результаты станут известны в понедельник, 5 сентября.Победителя, который станет новым лидером Консервативной партии и, следовательно, премьер-министром страны, выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч.Голосование завершилось, как и планировалось изначально, 2 сентября - в 17.00 по местному времени (19.00 мск), несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.После консультации с Национальным центром кибербезопасности было принято решение усилить меры безопасности в отношении процесса голосования, после чего с задержкой началась рассылка бюллетеней избирателям.Ранее газета Telegraph писала, что сохранилась возможность голосования двумя способами - по почте и онлайн, однако по новой системе уникальный код каждого члена Консервативной партии будет деактивирован после того, как он проголосует. Это означает, что изменить принятое решение будет невозможно.Таким образом, партия была вынуждена отменить изначальные планы, которые бы позволили ее членам менять свой выбор в процессе голосования.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.

https://ria.ru/20220902/putin-1814025188.html

https://ria.ru/20220901/dzhonson-1813797107.html

https://ria.ru/20220831/britaniya-1813564528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, борис джонсон, лиз трасс, великобритания, риши сунак