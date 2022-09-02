https://ria.ru/20220902/gaz-1814136326.html
В Европе фьючерсные контракты на газ завершили торги ниже 2200 долларов
В Европе фьючерсные контракты на газ завершили торги ниже 2200 долларов - РИА Новости, 02.09.2022
В Европе фьючерсные контракты на газ завершили торги ниже 2200 долларов
Биржевые цены на газ в Европе завершили пятничные торги падением на 12,5%, впервые с 15 августа опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:17
2022-09-02T20:17
2022-09-02T20:17
экономика
европа
природный газ
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе завершили пятничные торги падением на 12,5%, впервые с 15 августа опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) на открытии находились у отметки 2278,3 доллара за тысячу кубометров (-9,3%) и в течение всего торгового дня были в минусе. Ценовой минимум составил 2104,6 доллара (-16,2%), максимум - 2470,8 доллара (-1,7%), а цена закрытия 2198,7 доллара (-12,5%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня - 2512,7 доллара за тысячу кубометров.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов. Однако затем за несколько дней снизились более чем на 1000 долларов."Газпром" ранее подтвердил, что поставка по газопроводу прекращена, начинаются плановые работы на агрегате.
https://ria.ru/20220902/gaz-1814119304.html
https://ria.ru/20220902/gazprom-1814126147.html
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экономика, европа, природный газ
Экономика, Европа, Природный газ
В Европе фьючерсные контракты на газ завершили торги ниже 2200 долларов
Фьючерсные контракты на газ в Европе завершили торги падением на 12,5 процентов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе завершили пятничные торги падением на 12,5%, впервые с 15 августа опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) на открытии находились у отметки 2278,3 доллара за тысячу кубометров (-9,3%) и в течение всего торгового дня были в минусе. Ценовой минимум составил 2104,6 доллара (-16,2%), максимум - 2470,8 доллара (-1,7%), а цена закрытия 2198,7 доллара (-12,5%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня - 2512,7 доллара за тысячу кубометров.
В начале марта газовые котировки в Европе
из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром
" 19 августа заявила, что "Северный поток
" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов. Однако затем за несколько дней снизились более чем на 1000 долларов.
"Газпром" ранее подтвердил, что поставка по газопроводу прекращена, начинаются плановые работы на агрегате.