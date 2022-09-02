https://ria.ru/20220902/gaz-1814119304.html
Эксперт рассказал, почему ЕС нет смысла ограничивать цены на российский газ
Эксперт рассказал, почему ЕС нет смысла ограничивать цены на российский газ - РИА Новости, 02.09.2022
Эксперт рассказал, почему ЕС нет смысла ограничивать цены на российский газ
Российский трубопроводный газ сейчас и так один из самых дешевых в Европе и мире, объективных причин у Евросоюза ограничивать его стоимость нет,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T18:49
2022-09-02T18:49
2022-09-02T18:49
экономика
урсула фон дер ляйен
европа
санкции в отношении россии
газпром
еврокомиссия
евросоюз
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский трубопроводный газ сейчас и так один из самых дешевых в Европе и мире, объективных причин у Евросоюза ограничивать его стоимость нет, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в пятницу заявила, что пришло время ограничить цены на поставки в Европу российского трубопроводного газа."Сильно огрубляя, "Газпром" реализует сейчас газ в ЕС в среднем по 500 долларов за тысячу кубометров, при том что спотовые цены в Европе, начиная с конца июля, держатся выше 2000. В целом, российский газ – по-прежнему один из самых дешевых и в Европе, и в мире", - сказал эксперт."При этом речь идет именно о трубопроводном газе, который Россия по объективным причинам не может перенаправить на другие рынки, в отличие от нефти или СПГ. Поэтому никакого экономического смысла в "потолке цен" на российский газ нет. Но зато есть бюрократический", - добавил он. По его словам, ЕК давно хочет взять под контроль заключение и исполнение газовых контрактов и заодно вдохнуть жизнь в свое новое детище – единую платформу ЕС по закупке газа, которая, хотя формально и создана, ничем себя пока не проявила.Подобные заявления говорят о качестве экспертизы и понимания проблем энергорынков среди европейских чиновников, отмечает эксперт. Он считает, что потенциал у идеи мог бы быть, если бы "Газпром" продолжал поставлять газ в ЕС в объемах 400-450 миллионов кубов в сутки, как в 2021 году. При этом тогда компания много продавала по спотовым ценам. Но текущие поставки колеблются около 110 миллионов кубов, а на споте продаж у него нет."Я не думаю, что в текущих условиях страны ЕС смогут согласовать введение "потолка цен", отлично понимая, как неэффективность подобной меры, так и то, что это даст "Газпрому" юридически непробиваемый аргумент для полной остановки поставок компаниям, которые предъявят ему подобное требование. В преддверии отопительного сезона представить себе такое сложно", - резюмировал Белогорьев.
https://ria.ru/20220902/zavod-1814105012.html
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экономика, урсула фон дер ляйен, европа, санкции в отношении россии, газпром, еврокомиссия, евросоюз, россия, цены на нефть
Экономика, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Санкции в отношении России, Газпром, Еврокомиссия, Евросоюз, Россия, Цены на нефть
Эксперт рассказал, почему ЕС нет смысла ограничивать цены на российский газ
Эксперт Белогорьев: ограничивать цены на газ из России нет смысла из-за его дешевизны