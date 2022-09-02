https://ria.ru/20220902/gaz-1814099927.html

Во Франции планируют увеличить обмен энергоресурсами с Германией и Испанией

Во Франции планируют увеличить обмен энергоресурсами с Германией и Испанией - РИА Новости, 02.09.2022

Во Франции планируют увеличить обмен энергоресурсами с Германией и Испанией

Франция планирует увеличить обмен газом и электричеством с Германией и Испанией в качестве жеста европейской солидарности на фоне энергетического кризиса,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:42

2022-09-02T17:42

2022-09-02T17:42

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германия

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электричество

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ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Франция планирует увеличить обмен газом и электричеством с Германией и Испанией в качестве жеста европейской солидарности на фоне энергетического кризиса, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше на пресс-конференции по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности в пятницу."Совет уделил особое внимание отношениям с Германией и Францией, так как у нас есть значительный обмен газом и электричеством с этими двумя странами. Мы пришли к заключению, что эта взаимная солидарность должна быть усилена, начиная с этой зимы", - заявила министр.В июле французские СМИ со ссылкой на источники в министерстве энергетики страны сообщали, что Франция в случае необходимости могла бы поставить Германии 20 ТВ/ч газа, что составляет 2% от потребления газа в Германии и 5% от собственного потребления.Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун также заявила в понедельник, что Германия поставляет Франции электроэнергию, "а мы обязались поставлять ей газ".По сообщениям СМИ, оптовая цена электроэнергии во Франции и Германии достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20220831/gaz-1813339416.html

https://ria.ru/20220902/limit-1814011691.html

германия

франция

европа

испания

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в мире, германия, франция, европа, испания, электричество, природный газ