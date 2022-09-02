https://ria.ru/20220902/gaz-1813984811.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 02.09.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг ускорили темпы снижения до 14%, впервые с 15 августа опустившись почти до 2150 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:49

2022-09-02T12:49

2022-09-02T12:59

природный газ

газпром

европа

северный поток

экономика

в мире

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076011_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_3ae0421b67d65a578a5324afdef86bca.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг ускорили темпы снижения до 14%, впервые с 15 августа опустившись почти до 2150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2278,3 доллара за тысячу кубометров (-9,3%). На 12.37 мск цены находятся у 2153,7 доллара (-14,3%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 2512,7 доллара за тысячу кубометров.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов. Однако затем за несколько дней снизились более чем на 1000 долларов."Газпром" ранее подтвердил, что поставка по газопроводу прекращена, начинаются плановые работы на агрегате.

https://ria.ru/20220902/potok-1813941998.html

https://ria.ru/20220902/gaz-1813905249.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, газпром, европа, северный поток, экономика, в мире, цены