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Цены на газ в Европе опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 02.09.2022
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Цены на газ в Европе опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 02.09.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг ускорили темпы снижения до 14%, впервые с 15 августа опустившись почти до 2150 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:49
2022-09-02T12:59
природный газ
газпром
европа
северный поток
экономика
в мире
цены
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг ускорили темпы снижения до 14%, впервые с 15 августа опустившись почти до 2150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2278,3 доллара за тысячу кубометров (-9,3%). На 12.37 мск цены находятся у 2153,7 доллара (-14,3%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 2512,7 доллара за тысячу кубометров.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов. Однако затем за несколько дней снизились более чем на 1000 долларов."Газпром" ранее подтвердил, что поставка по газопроводу прекращена, начинаются плановые работы на агрегате.
https://ria.ru/20220902/potok-1813941998.html
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природный газ, газпром, европа, северный поток, экономика, в мире, цены
Природный газ, Газпром, Европа, Северный поток, Экономика, В мире, Цены
12:49 02.09.2022 (обновлено: 12:59 02.09.2022)
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ в Европе упали ниже 2200 долларов за тысячу кубов впервые с 15 августа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг ускорили темпы снижения до 14%, впервые с 15 августа опустившись почти до 2150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2278,3 доллара за тысячу кубометров (-9,3%). На 12.37 мск цены находятся у 2153,7 доллара (-14,3%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 2512,7 доллара за тысячу кубометров.
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В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов. Однако затем за несколько дней снизились более чем на 1000 долларов.
"Газпром" ранее подтвердил, что поставка по газопроводу прекращена, начинаются плановые работы на агрегате.
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