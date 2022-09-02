https://ria.ru/20220902/gaz-1813984811.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 02.09.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг ускорили темпы снижения до 14%, впервые с 15 августа опустившись почти до 2150 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:49
2022-09-02T12:49
2022-09-02T12:59
природный газ
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цены
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг ускорили темпы снижения до 14%, впервые с 15 августа опустившись почти до 2150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2278,3 доллара за тысячу кубометров (-9,3%). На 12.37 мск цены находятся у 2153,7 доллара (-14,3%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 2512,7 доллара за тысячу кубометров.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов. Однако затем за несколько дней снизились более чем на 1000 долларов."Газпром" ранее подтвердил, что поставка по газопроводу прекращена, начинаются плановые работы на агрегате.
https://ria.ru/20220902/potok-1813941998.html
https://ria.ru/20220902/gaz-1813905249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, газпром, европа, северный поток, экономика, в мире, цены
Природный газ, Газпром, Европа, Северный поток, Экономика, В мире, Цены
12:49 02.09.2022 (обновлено: 12:59 02.09.2022)
Цены на газ в Европе опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров
Фьючерсы на газ в Европе упали ниже 2200 долларов за тысячу кубов впервые с 15 августа
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг ускорили темпы снижения до 14%, впервые с 15 августа опустившись почти до 2150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2278,3 доллара за тысячу кубометров (-9,3%). На 12.37 мск цены находятся у 2153,7 доллара (-14,3%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 2512,7 доллара за тысячу кубометров.
В начале марта газовые котировки в Европе
из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром
" 19 августа заявила, что "Северный поток
" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов. Однако затем за несколько дней снизились более чем на 1000 долларов.
"Газпром" ранее подтвердил, что поставка по газопроводу прекращена, начинаются плановые работы на агрегате.