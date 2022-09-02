Рейтинг@Mail.ru
Регистрацию на форум Baltic Weekend 2022 продлили до 13 сентября - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/forum-1814053898.html
Регистрацию на форум Baltic Weekend 2022 продлили до 13 сентября
Регистрацию на форум Baltic Weekend 2022 продлили до 13 сентября - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрацию на форум Baltic Weekend 2022 продлили до 13 сентября
Организационный комитет форума объявляет о продлении регистрации участников до 13 сентября 2022 включительно. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:48
2022-09-02T15:48
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814053735_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b4c3f327734eeda584f6ec431d940cfd.jpg
МОСКВА, 2 сен – Пресс-служба форума Baltic Weekend. Организационный комитет форума объявляет о продлении регистрации участников до 13 сентября 2022 включительно.15 и 16 сентября 2022 года профессионалы по коммуникациям вновь встретятся на XXII международном форуме Baltic Weekend, который пройдет в Санкт-Петербурге. Кроме того, 15 сентября в рамках Baltic Weekend состоится торжественная церемония награждения победителей международной премии по связям с общественностью PROBА Awards 2022.Формат форума – faces &amp; cases предполагает выступления ключевых фигур public relationsс актуальными кейсами индустрии. Среди спикеров этого года Валерий Фёдоров (Генеральный директор, Советник Первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ), Ярослав Федосеев (руководитель управления общественных связей Сеченовского Университета, основатель телеграм-канала Хуже Федосеева), Денис Терехов (Генеральный директор агентства "Социальные сети", управляющий партнер; депутат Законодательного Собрания Красноярского края; ведущий МТРК "Мир") и другие.В 2022 году форум станет еще большей опорой и поддержкой для игроков отрасли, ведь Baltic Weekend – это навсегда, это про помощь, обмен знаниями и опытом. Ежегодно нам доверяют лучшие из лучших, на форум собираются более 500 топ-менеджеров в области коммуникаций, представителей медиа и власти. Задача форума – развивать коммуникационный рынок, а в 2022 году это кажется особенно важнымРегистрация на форум открыта до 13 сентября 2022 года включительно.Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию о мероприятии можно на официальном сайте или по почте.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814053735_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_ef145c89269056bd1df12dd8d23a8376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы
15:48 02.09.2022

Регистрацию на форум Baltic Weekend 2022 продлили до 13 сентября

© Фото : пресс-служба форума Baltic WeekendРегистрацию на форум Baltic Weekend 2022 продлили до 13 сентября
Регистрацию на форум Baltic Weekend 2022 продлили до 13 сентября - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : пресс-служба форума Baltic Weekend
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – Пресс-служба форума Baltic Weekend. Организационный комитет форума объявляет о продлении регистрации участников до 13 сентября 2022 включительно.
15 и 16 сентября 2022 года профессионалы по коммуникациям вновь встретятся на XXII международном форуме Baltic Weekend, который пройдет в Санкт-Петербурге. Кроме того, 15 сентября в рамках Baltic Weekend состоится торжественная церемония награждения победителей международной премии по связям с общественностью PROBА Awards 2022.
Формат форума – faces & cases предполагает выступления ключевых фигур public relationsс актуальными кейсами индустрии. Среди спикеров этого года Валерий Фёдоров (Генеральный директор, Советник Первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ), Ярослав Федосеев (руководитель управления общественных связей Сеченовского Университета, основатель телеграм-канала Хуже Федосеева), Денис Терехов (Генеральный директор агентства "Социальные сети", управляющий партнер; депутат Законодательного Собрания Красноярского края; ведущий МТРК "Мир") и другие.
В 2022 году форум станет еще большей опорой и поддержкой для игроков отрасли, ведь Baltic Weekend – это навсегда, это про помощь, обмен знаниями и опытом. Ежегодно нам доверяют лучшие из лучших, на форум собираются более 500 топ-менеджеров в области коммуникаций, представителей медиа и власти. Задача форума – развивать коммуникационный рынок, а в 2022 году это кажется особенно важным
Регистрация на форум открыта до 13 сентября 2022 года включительно.
Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию о мероприятии можно на официальном сайте или по почте.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала