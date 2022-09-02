https://ria.ru/20220902/forum-1814053898.html

Регистрацию на форум Baltic Weekend 2022 продлили до 13 сентября

Регистрацию на форум Baltic Weekend 2022 продлили до 13 сентября - РИА Новости, 02.09.2022

Регистрацию на форум Baltic Weekend 2022 продлили до 13 сентября

Организационный комитет форума объявляет о продлении регистрации участников до 13 сентября 2022 включительно. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:48

2022-09-02T15:48

2022-09-02T15:48

пресс-релизы

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МОСКВА, 2 сен – Пресс-служба форума Baltic Weekend. Организационный комитет форума объявляет о продлении регистрации участников до 13 сентября 2022 включительно.15 и 16 сентября 2022 года профессионалы по коммуникациям вновь встретятся на XXII международном форуме Baltic Weekend, который пройдет в Санкт-Петербурге. Кроме того, 15 сентября в рамках Baltic Weekend состоится торжественная церемония награждения победителей международной премии по связям с общественностью PROBА Awards 2022.Формат форума – faces & cases предполагает выступления ключевых фигур public relationsс актуальными кейсами индустрии. Среди спикеров этого года Валерий Фёдоров (Генеральный директор, Советник Первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ), Ярослав Федосеев (руководитель управления общественных связей Сеченовского Университета, основатель телеграм-канала Хуже Федосеева), Денис Терехов (Генеральный директор агентства "Социальные сети", управляющий партнер; депутат Законодательного Собрания Красноярского края; ведущий МТРК "Мир") и другие.В 2022 году форум станет еще большей опорой и поддержкой для игроков отрасли, ведь Baltic Weekend – это навсегда, это про помощь, обмен знаниями и опытом. Ежегодно нам доверяют лучшие из лучших, на форум собираются более 500 топ-менеджеров в области коммуникаций, представителей медиа и власти. Задача форума – развивать коммуникационный рынок, а в 2022 году это кажется особенно важнымРегистрация на форум открыта до 13 сентября 2022 года включительно.Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию о мероприятии можно на официальном сайте или по почте.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы