https://ria.ru/20220902/festival-1814001125.html

В мурманском фестивале "Гольфстрим" примут участие 1,4 тысячи спортсменов

В мурманском фестивале "Гольфстрим" примут участие 1,4 тысячи спортсменов - РИА Новости, 02.09.2022

В мурманском фестивале "Гольфстрим" примут участие 1,4 тысячи спортсменов

Порядка 1,4 тысячи спортсменов подали заявки на участие в масштабном международном спортивно-культурном фестивале "Гольфстрим", который пройдет в столице... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:28

2022-09-02T13:28

2022-09-02T13:28

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МУРМАНСК, 2 сен – РИА Новости. Порядка 1,4 тысячи спортсменов подали заявки на участие в масштабном международном спортивно-культурном фестивале "Гольфстрим", который пройдет в столице Заполярья 4 сентября, сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции.Фестиваль проводится в Мурманске с 2006 года, прежде он назывался "Мурманская миля", а с 2016 года носит название "Гольфстрим". В программе соревнований – легкоатлетический пробег, заплыв через Кольский залив, роллер-спорт, парусный спорт, парковые шахматы, пляжный волейбол и многое другое."Уже зарегистрировались 1,4 тысячи человек. В забеге по Кольскому мосту примут участие 30 команд. Мы рассчитываем, что всего в фестивале примут участие около 10 тысяч человек", - рассказала замглавы администрации Мурманска Людмила Левченко.Всего на фестивале выступят представители 15 городов России. Самыми зрелищными состязаниями на фестивале "Гольфстрим" являются забег по Кольскому мосту и заплыв через залив. Победители в забеге и заплыве получат денежные призы – 100 тысяч рублей.Как рассказал главный судья заплыва Виталий Поборчий, температура воды и воздуха в воскресенье будет примерно одинаковой – около +10 градусов. "Для участия в заплыве зарегистрировался 41 человек – 29 мужчин и 12 женщин. Их возраст – от 19 до 75 лет", - рассказал Поборчий, добавив, что организаторы обеспечат пловцам все возможные меры безопасности. За каждым пловцом будут закреплены спасатели, которые обеспечат его безопасность от старта до финиша.Кроме того, мурманчан, которых к месту фестиваля довезут бесплатные автобусы из всех районов города, ждет обширная развлекательная программа и дегустация блюд арктической кухни. На фестивале свои музыкальные композиции исполнят DJ Baldin и известная группа "Аркайда".

https://ria.ru/20220802/modernizatsiya-1806730335.html

https://ria.ru/20220801/zayavki-1806408794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, мурманск, кольский залив, россия, мурманская область