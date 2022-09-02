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В мурманском фестивале "Гольфстрим" примут участие 1,4 тысячи спортсменов - РИА Новости, 02.09.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20220902/festival-1814001125.html
В мурманском фестивале "Гольфстрим" примут участие 1,4 тысячи спортсменов
В мурманском фестивале "Гольфстрим" примут участие 1,4 тысячи спортсменов - РИА Новости, 02.09.2022
В мурманском фестивале "Гольфстрим" примут участие 1,4 тысячи спортсменов
Порядка 1,4 тысячи спортсменов подали заявки на участие в масштабном международном спортивно-культурном фестивале "Гольфстрим", который пройдет в столице... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:28
2022-09-02T13:28
мурманская область
общество
мурманск
кольский залив
россия
мурманская область
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МУРМАНСК, 2 сен – РИА Новости. Порядка 1,4 тысячи спортсменов подали заявки на участие в масштабном международном спортивно-культурном фестивале "Гольфстрим", который пройдет в столице Заполярья 4 сентября, сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции.Фестиваль проводится в Мурманске с 2006 года, прежде он назывался "Мурманская миля", а с 2016 года носит название "Гольфстрим". В программе соревнований – легкоатлетический пробег, заплыв через Кольский залив, роллер-спорт, парусный спорт, парковые шахматы, пляжный волейбол и многое другое."Уже зарегистрировались 1,4 тысячи человек. В забеге по Кольскому мосту примут участие 30 команд. Мы рассчитываем, что всего в фестивале примут участие около 10 тысяч человек", - рассказала замглавы администрации Мурманска Людмила Левченко.Всего на фестивале выступят представители 15 городов России. Самыми зрелищными состязаниями на фестивале "Гольфстрим" являются забег по Кольскому мосту и заплыв через залив. Победители в забеге и заплыве получат денежные призы – 100 тысяч рублей.Как рассказал главный судья заплыва Виталий Поборчий, температура воды и воздуха в воскресенье будет примерно одинаковой – около +10 градусов. "Для участия в заплыве зарегистрировался 41 человек – 29 мужчин и 12 женщин. Их возраст – от 19 до 75 лет", - рассказал Поборчий, добавив, что организаторы обеспечат пловцам все возможные меры безопасности. За каждым пловцом будут закреплены спасатели, которые обеспечат его безопасность от старта до финиша.Кроме того, мурманчан, которых к месту фестиваля довезут бесплатные автобусы из всех районов города, ждет обширная развлекательная программа и дегустация блюд арктической кухни. На фестивале свои музыкальные композиции исполнят DJ Baldin и известная группа "Аркайда".
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общество, мурманск, кольский залив, россия, мурманская область
Мурманская область, Общество, Мурманск, Кольский залив, Россия, Мурманская область
13:28 02.09.2022
 
В мурманском фестивале "Гольфстрим" примут участие 1,4 тысячи спортсменов

В мурманском фестивале "Гольфстрим" примут участие 1,4 тысячи спортсменов

© РИА Новости / Павел ЛьвовМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 2 сен – РИА Новости. Порядка 1,4 тысячи спортсменов подали заявки на участие в масштабном международном спортивно-культурном фестивале "Гольфстрим", который пройдет в столице Заполярья 4 сентября, сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции.
Фестиваль проводится в Мурманске с 2006 года, прежде он назывался "Мурманская миля", а с 2016 года носит название "Гольфстрим". В программе соревнований – легкоатлетический пробег, заплыв через Кольский залив, роллер-спорт, парусный спорт, парковые шахматы, пляжный волейбол и многое другое.
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"Уже зарегистрировались 1,4 тысячи человек. В забеге по Кольскому мосту примут участие 30 команд. Мы рассчитываем, что всего в фестивале примут участие около 10 тысяч человек", - рассказала замглавы администрации Мурманска Людмила Левченко.
Всего на фестивале выступят представители 15 городов России. Самыми зрелищными состязаниями на фестивале "Гольфстрим" являются забег по Кольскому мосту и заплыв через залив. Победители в забеге и заплыве получат денежные призы – 100 тысяч рублей.
Как рассказал главный судья заплыва Виталий Поборчий, температура воды и воздуха в воскресенье будет примерно одинаковой – около +10 градусов. "Для участия в заплыве зарегистрировался 41 человек – 29 мужчин и 12 женщин. Их возраст – от 19 до 75 лет", - рассказал Поборчий, добавив, что организаторы обеспечат пловцам все возможные меры безопасности. За каждым пловцом будут закреплены спасатели, которые обеспечат его безопасность от старта до финиша.
Кроме того, мурманчан, которых к месту фестиваля довезут бесплатные автобусы из всех районов города, ждет обширная развлекательная программа и дегустация блюд арктической кухни. На фестивале свои музыкальные композиции исполнят DJ Baldin и известная группа "Аркайда".
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